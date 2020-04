Mikrobiologe Sucharit Bhakdi bei ServusTV

„Wissen Sie, ich sag es Ihnen ganz offen, ich war ein großer Bewunderer von Kurz“ bekannte der deutsche, mittlerweile pensionierte Mikrobiologe Sucharit Bhakdi. „Ich habe immer gedacht: Gott sei Dank ist da ein junger intelligenter Mann, mindestens so intelligent wie Frau Merkel, habe ich immer gedacht, ich war ein großer Bewunderer von Kurz“ gestand der renommierte Wissenschaftler, der u.a. als Virologe an der Johannes Gutenberg Uni Mainz auch hunderte Mediziner mit ausgebildet hatte. Dies nicht um schließlich bekennen zu müssen: „Oh Gott, habe ich mich dabei vertan. Als er (Kurz) dann auftrat, so dumm, oh Gott hab´ ich mir gesagt, wie habe ich mich dabei vertan.“

Mit den getroffenen Regelungen hätte sich der österreichische Bundeskanzler und seine türkis-grüne Regierung, entgegen der Meinung renommierter Wissenschaftler, in eine völlig falsche Richtung begeben, die nun den ungeheuerlichen Schaden in der Wirtschaft anrichtet. Ein Weg, den Schweden beispielsweise von vorn herein vermieden hatte.

Als völlig „sinnlos“ und „selbstzerstörerisch“ bezeichnet der renommierte Wissenschaftler Sucharit Bhakdi die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Seine Bedenken vertritt er in einem offenen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für diese „andere“ Einschätzung der Corona-Krise wird er angefeindet und in ein Eck mit Verschwörungstheoretikern gestellt.

Was kritisiert er und warum bekommt er kein Gehör? Dr. Ferdinand Wegscheider versucht im Gespräch mit dem unbequemen Wissenschaftler dieser anderen Wahrheit auf den Grund zu gehen.

Für alle, die das ganze Interview sehen wollen, hier der Link.

[Autor: W.T. Bild: Screenshot “Youtube” Lizenz: ]