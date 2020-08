Russische Baustelle in Grünen-Werbespot

Die Grünen nutzten in einem neuen Werbespot für Birgit Hebein russisches Videomaterial einer Baustelle.

In den Aufnahmen sind die Botschaften ‘Klimaschutz und leistbares Wohnen’ zusammen mit ‘Birgit bringt’s zam! zu lesen. Dass es sich hier um ein Bauprojekt weit entfernt der österreichischen Bauordnung handelt, lässt bereits der veraltet wirkende Kran vermuten.

Tatsächlich ist es überraschend, dass ausgerechnet die Putin nahezu feindselig eingestellte Partei Videomaterial aus dem Osten Europas bestellt.

Vermutungen mancher Beobachter zufolge scheint es sich um eine Baustelle in Pskov zu handeln. Eine sehr alte Großstadt im Nordwesten Russlands.

Ganz offensichtlich wurde bei der Wahl des Videoclips nicht lange überlegt. Es handelt sich um sogenannte “Stock-Videos”. Das sind Videos, die aus Archiven stammen.

Die Grünen haben die Aufnahmen einfach über das Internet gekauft und dafür vermutlich ein paar Euro in eine weltweite Foto- und Videoagentur gespült. So kam nordwest-russisches Videomaterial in den Österreich-Werbespot der eigentlich ja so putin-kritischen ultralinken Wiener Grünen-Partei.

