Schlagzeilen zum Tag – 11. Juli 2019

SPÖ gibt illegale Parteienförderung zu

Nachdem die Korruptionsstaatsanwaltschaft angekündigt hatte, nun auch Vereine im Umfeld der ÖVP und SPÖ zu prüfen ist auch bereits der erste Fall virulent geworden. Die SPÖ fühlt sich offensichtlich ertappt und zahlt einen Betrag unbekannter Höhe zurück, den sie vom Wiener Kulturservice erhalten hat. Erschwerend für das Verhalten der SPÖ ist, dass dieser Verein nicht von Privaten sondern selbst von Steuermitteln finanziert wird.

Salvini klagt

Der italienische Innenminister Matteo Salvini verklagt die US Internet Plattform. Diese hatte behauptet, Vertrauensleute von Salvini hätten mit dem russischen Präsidenten Putin wegen einer Finanzierung des EU-Wahlkampfes der LEGA verhandelt.

Irans Revolutionsgarden weisen die Vorwürfe, den britischen Öltanker „British Heritage“ betreffend.

Großbritannien hatte den Iran beschuldigt, mit drei Patrouillenbooten versucht zu haben, ihren Öltanker in der Straße von Hormuz zu stoppen. Es hätte keinen diesbezüglichen Zwischenfall stattgefunden behaupteten die Iraner und versicherten, dass ihre Marinestreitkräfte jederzeit in der Lage wären einen derartigen Versuch erfolgreich abzuschließen.

Freiheit der Kunst gibt es nur für die „richtige Richtung“

Der amerikanische Cartoonist Ben Garrison wurde von einem „Social-Media-Gipfel“ im Weißen Haus wieder ausgeladen. Der Vorwurf: seine Arbeit wäre antisemitisch. Er hatte in einer Karikatur den umstrittenen Milliardär George Soros als Puppenspieler und mit Bockshörnern dargestellt.

Mateschitz Kritik an zeitgeistigen Entwicklungen

In einem Presse-Interview übte „Red Bull“ Dietrich Mateschitz u.a. heftige Kritik auch an den so gepriesenen Elektrofahrzeugen:

„ …die Batterietechnologie sei zwar weiterentwickelt aber noch nicht ausgereift, die Steckdosen-Frage ebenso nicht gelöst. Die Ziele in der E-Mobilität seien letztendlich politische Träumereien und – da sei sich die Autoindustrie einig – falsch und nicht erreichbar.“