Schlagzeilen zum Tag – 28. Oktober 2019

Rekord: 67- jährige bekommt Kind

Das nach Angaben der Eltern natürlich gezeugte Kind ist am Freitag per Kaiserschnitt gesund zur Welt gekommen, teilte das Krankenhaus in der ostchinesischen Stadt Zaozhuang am Montag mit. Die 67-jährige Tian und ihr gleichaltriger Mann Huang sind damit nach eigenen Angaben die ältesten Eltern eines auf natürliche Weise gezeugten Neugeborenen.

Salvini siegt

Bei der Regionalwahl in der mittelitalienischen Region Umbrien am Sonntag hat Lega-Senatorin Donatella Tosei 57 Prozent der Stimmen erzielt.

Bei der Wahl des Regionalparlaments eroberte das Mitte-Rechts-Bündnis 52 Prozent der Stimmen. Zum ersten Mal seit den 1970-er Jahren übernehmen nun konservative Kräfte die Führung der traditionell linksorientierten Region.

Linksruck in Argentinien

Alberto Fernández setzte sich im ersten Wahlgang um das Präsidentenamt durch. In Zeiten einer schweren Wirtschaftskrise steht Argentinien vor einem Machtwechsel: Der linke Parteiobmann der Peronistischen Partei Alberto Fernández löst den wirtschaftsliberalen Mauricio Macri mit 48 Prozent der Stimmen ab. Nach argentinischem Wahlrecht reicht das für einen Sieg im ersten Wahlgang

Neuer IS- Führer auserkoren?

Auch wenn der Tod des Terrorführers al- Baghdadi noch nicht von allen Seiten bestätigt wurde, soll der IS angeblich bereits einen neuen Anführer auserwählt haben. Der ehemalige irakische Militäroffizier Abdullah Qardash, der bereits unter Saddam Hussein diente, soll Al-Baghdadis Position übernommen haben.

Verschiebung des Brexits

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf geeinigt, den Brexit bis zum 31. Januar 2020 zu verlängern – das bedeutet, dass Großbritannien nicht wie geplant am kommenden Donnerstag austreten wird.