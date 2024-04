Gold vs. S&P 500: Welche Anlageform hat sich in fünf Jahren besser entwickelt?

Autor: A.R. Bild: PxHere Lizenz: –

Gold gilt aufgrund seines dauerhaften Wertes, seiner historischen Bedeutung und seiner vielfältigen technologischen Anwendungen, wie in Computern, Raumfahrzeugen und Kommunikationsgeräten, als einzigartiges Vermögensgut.

Als klassische „sichere Anlage“ ziehen Investoren in Zeiten globaler Unsicherheit und wirtschaftlicher Rückgänge Gold vor. Diese Nachfrage spiegelt sich deutlich in der starken Wertentwicklung der letzten Jahre wider, besonders 2024. Anhaltende Inflation und multiple Kriege trieben die Nachfrage nach Gold in die Höhe und führten zu einem neuen historischen Höchststand von über 2.400 US-Dollar pro Unze.

Zum Vergleich stellte Marcus Lu von Visual Capitalist im obigen Bild die Performance von Gold der des S&P 500 gegenüber, der nur um 76 Prozent zulegte.

Interessanterweise verkauft der Großhändler Costco alleine jeden Monat Goldbarren im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar in den USA. Ein klares Zeichen für die hohe Nachfrage. Aber nicht nur Verbraucher, auch Zentralbanken weltweit gieren als Absicherung gegen die Inflation nach großen Mengen des Rohstoffs. Laut dem World Gold Council haben diese Institutionen im Jahr 2022 1.136 Tonnen Gold gekauft, das höchste Niveau seit 1950, mit 1.037 Tonnen im Jahr 2023.