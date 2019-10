Schlagzeilen zum Tag – 8. Oktober 2019

Strache Causa: Kunasek bezieht klar Stellung

Der steirische FPÖ-Obmann Mario Kunasek äußerte sich positiv über die Entscheidung, Philippa Strache nicht für den Einzug ins Parlament auszuwählen. Kunasek appellierte die Partei “wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen”. Es gelte “nach vorne zu blicken” und mit HC Strache “Frieden zu schließen”. Die Partei sei aktuell “geschlossen wie nie”.

Warum Sigrid Maurer stillschweigen muss

Eine Türkis-Grün Koalition kann sich Sigrid Maurer nicht vorstellen. Am Wahlabend meinte die, für ihre vulgären Gesten bekannte, ultralinke Grünen -Mandatarin, Kurz müsse sich um „um 180 Grad“ wenden, sonst wäre keinesfalls ein Regierungsbildung möglich. Seitdem wurde Maurer ein Maulkorb umgehängt und sie uss Interviewanfragen ablehnen.

Wortmeldungen wie diese sind im Vorfeld von schon voranschreitenden Sondierungen kontraproduktiv. Nicht, weil Maurer in der Partei so viel Gewicht hätte. Eher, weil sie ausspricht, was alle bereits wissen: die Parteien sind inhaltlich, politisch und ideologisch grundverschieden. Falls Kurz sich für diese Koalition entscheiden sollte, müsste er sich tatsächlich „um 180 Grad“ wenden.

Ende des Handelskrieges in Sicht?

Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He wird an diesem Donnerstag und Freitag für Handelsgespräche mit den USA nach Washington reisen. Liu wird Robert Lighthizer, den US-Handelsbeauftragten und Finanzminister Steven Mnuchin treffen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte sich zuvor optimistisch über die anstehende neue Gesprächsrunde geäußert. “Wir denken, dass es eine Chance gibt, dass wir etwas sehr Substanzielles tun können”, sagte er. China müsse allerdings eine humane Lösung für die politischen Proteste in Hongkong finden. Die dortige Situation habe das Potenzial, die Handelsgespräche zu beeinträchtigen.

Airbus überfliegt Boeing

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat eigenen Angaben zufolge 127 Netto-Neubestellungen in neun Monaten verbucht und liegt somit deutlich vor dem US-Rivalen Boeing. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt Strafzölle in Höhe von zehn Prozent für die Einfuhr von Flugzeugen aus der EU verhängt.

Todesurteile gegen Drogendealer

In Vietnam wurden elf Suchtgifthändler zum Tode verurteilt. Acht hatten in Ho-Chi-Min-Stadt insgesamt 132 Kilo Heroin und 55 Kilo Crystal Meth verkauft, das sie aus Laos ins Land geschmuggelt hatten. Drei weitere, ebenfalls zum Tode Verurteilte trieben ihr Unwesen in der Provinz Son La in der Nähe von Hanoi.