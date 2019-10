Schlagzeilen zum Tag – 7. Oktober 2019

USA: Mann gesteht 93 Morde

Der bereits wegen dreifachen Mordes verurteilte Samuel Little hat die Ermordung von insgesamt 93 Menschen gestanden. Laut FBI ist der 79-Jährige damit der schlimmste Serienmörder in der US-Geschichte.

Die meisten seiner skrupellosen Taten ereigneten sich zwischen 1970 und 2005. Die Investigatoren konnten Littles Beteiligung an 50 Morden nachweisen. Bei den meisten Opfern handelte es sich um Frauen.

Erdogan plant Militäroffensive

Im Norden Syriens wird ein bevorstehenden Militäreinsatz der Türkei gegen die Kurden-Miliz YPG immer wahrscheinlicher. Erdogan vereinbarte mit US- Präsident Trump sogenannte Sicherheitszonen im von Bürgerkrieg geplagten Syrien. Das US Militär räumte Beobachtungsposten und hatte öffentlich erklärt, sich in Fall der Auseinandersetzung von Kurden und Türken nicht zu beteiligen. Erdogan kündigte bereits am Samstag den Einsatz der Luftwaffe und Bodentruppen im Gebiet östlich des Euphrats an, dieser könnte in den kommenden Tagen beginnen. Die Türkei will dort bis zu zwei Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln.

Putin feiert Geburtstag

Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am heutigen Montag 67 Jahre alt. Seinen Geburtstag möchte der Staatschef nach Angaben des Kremls in der Natur mit Verwandten und Freunden verbringen. Putins vorerst letzte Amtszeit endet laut Verfassung in fünf Jahren.

Die Idiotie der Klimafaschisten

Die Bewegung „Extinction Rebellion“ hat ihre weltweite Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Aktionen soll es in den großen Weltmetropolen geben. Die Demonstration startete in Australien und Neuseeland. Neben Berlin sind unter anderem auch London, Paris, Madrid, Amsterdam, New York und Buenos Aires betroffen. Ziel ist es den Verkehr zu stoppen. Zu den bestehenden Blockaden erklärt „Extinction Rebellion“: “Wir stören den alltäglichen Betriebsablauf, der unsere Lebensgrundlagen zerstört. Wir setzen den Protest so lange fort, bis die Regierungen angemessen reagieren.”

Die Gewinner des Medizinnobelpreis

Die Medizin Nobelpreisträger William Kaelin, Gregg Semenza und Peter Ratcliffe haben “die Basis geschaffen für unser Verständnis darüber, wie Sauerstoff unseren Zellstoffwechsel und physiologische Funktionen beeinflusst”, heißt es in der Begründung des Nobel-Komitees. “Ihre Entdeckungen haben den Weg geebnet für vielversprechende, neue Strategien im