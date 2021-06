„ServusTV“ am aufsteigenden Ast

Das Fernsehmedium verzeichnet einen Anstieg an Zusehern und Vertrauen.

Mittlerweile ist das von Dietrich Mateschitz gegründete Fernsehunternehmen das viertstärkste in ganz Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Vertrauen der Zuseher auf fast zehn Prozent, wie eine Umfrage vom Reuters Institut zeigte.

Im Mai verzeichnete “ServusTV” 4,2% Monatsmarktanteil in der Basis (und 3,2% in der Gruppe 12-49). Das ist ein neuer Rekordwert, der den Salzburger Privatsender erneut an die Spitze der Privatsender beförderte. Mit einem sensationellen Plus von 27% gegenüber dem Vorjahr (3,3% MA) konnte ServusTV das größte Wachstum aller TV-Sender im vergangenen Monat erzielen. Der ORF stagniert hingegen.

„Es ist großartig, dass wir erstmals die 4%-Marke knacken konnten. Stärkster Treiber war der Motorsport, aber wir punkten auch in der Breite und in den unterschiedlichsten Zeitschienen. Das zeigt, das enorme Potenzial des Senders und macht Lust auf mehr. Und es freut mich ganz besonders, dass unser neues Prime-Time-Format „Fahndung Österreich“ von den Sehern so gut angenommen wurde“, erklärte ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider.

Trotz medialer Anfeindungen konnte sich der Sender behaupten. Aufgrund des abwechslungsreichen Programms, das eine gute Alternative gegen den ORF bietet, ist auch mit weiteren Zuläufen zu rechnen.

[Autor: A.T. Bilder: ServusTV Lizenz: -]