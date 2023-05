Sonderberater John Durham entlastet Donald Trump von „Russiagate“

Gastbeitrag von Paul Craig Roberts

Durhams lang erwarteter Bericht des Justizministeriums kommt zu dem Schluss, dass die FBI-Untersuchung politisch motiviert war und dass das FBI niemals gegen Trump hätte ermitteln dürfen. Durham kommt zu dem Schluss, dass das Justizministerium und das FBI „ihren Auftrag nicht erfüllt haben“, als sie ein falsches Narrativ schufen, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu diskreditieren. Aber Durham hat die Kriminellen, die „ihren Auftrag nicht erfüllt haben“, nicht angeklagt.

Mit anderen Worten: Die Schaffung einer falschen Darstellung durch das FBI, um eine Wahl ernsthaft zu beeinflussen, ist „verheerend für das FBI“, aber es gibt keine Verantwortlichkeit für die FBI-Verbrecher.

In seinem Untersuchungsbericht sagte Special Counsel Durham: „Die Regierung verfügte über keine verifizierten nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, aus denen hervorging, dass Trump oder das Trump-Wahlkampfteam in eine Verschwörung oder Zusammenarbeit mit Beamten der russischen Regierung verwickelt war. Ausgehend von den Beweisen, die in den zahlreichen umfassenden und kostspieligen Ermittlungen der Bundesbehörden in diesen Angelegenheiten, einschließlich der jetzigen Untersuchung, gesammelt wurden, scheinen weder die US-Strafverfolgungsbehörden noch die Geheimdienste zu Beginn der Crossfire Hurricane-Untersuchung über tatsächliche Beweise für geheime Absprachen verfügt zu haben.“

Wie erklärt sich dann die „Untersuchung“? Durhams Bericht kommt zu dem Schluss, dass es eine „Neigung gab, eine Untersuchung gegen Trump einzuleiten“. Unter denjenigen, die prädisponiert waren, Trump zu erwischen, erwähnt Durham Peter Strzok, der stellvertretender Direktor der Abteilung für Spionageabwehr des FBI war, und Andrew McCabe, der stellvertretender Direktor des FBI und leitender Analyst für Strafverfolgung bei CNN war.

Da haben Sie es. Wie ich berichtet habe, war Russiagate ein organisiertes Komplott, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu zerstören, der vom herrschenden Establishment missbilligt wurde.

Sogar Jake Tapper von CNN, den ich zu den korruptesten Pressevertretern zähle, sagte, Durhams Bericht sei „verheerend für das FBI“ und „entlaste Donald Trump.“ Nun, hat sich Tapper dafür entschuldigt, dass er die falsche Geschichte aufgebauscht hat?

Hat sich irgendeiner der Pressevertreter für die Lügen entschuldigt, die sie immer und immer und immer wieder wiederholt haben? Nein. Werden sich die Pressevertreter entschuldigen? Nein. So wie sie es sehen, ist es in Ordnung, zu lügen, um Trump zu bekommen.

Kein echter Amerikaner glaubt auch nur ein Wort über die gescheiterte Anklage wegen Amtsenthebungsverfahrens, die falsche Erzählung über den „Aufstand“, die „Documentgate“-Anklage, die falsche Erzählung über die Anklage in New York oder die falsche Vergewaltigungsanklage.

Die Amerikaner müssen sich fragen, wie sie als Volk überleben können, wenn ihr politisches System und ihre Medienorganisationen konsequent eine falsche Anklage nach der anderen erheben können, nur um die US-Wahlen zu beeinflussen, indem sie über Donald Trump lügen, einen Präsidenten, der zweimal vom amerikanischen Volk gewählt wurde, dem sein gewählter Führer gestohlen wurde.

Dieser Beitrag, den wir mit freundlicher Genehmigung von Dr. Paul Craig Roberts veröffentlichen, erschien im Original unter: www.paulcraigroberts.org