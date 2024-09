Ukraine-Krieg: Die USA drehen gefährlich an der Eskalationsspirale

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/U.S. Department of State Lizenz: Public Domain

Der in der Ukraine ausgetragene Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland droht zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Nordatlantikpakt und Russland zu werden. Hintergrund sind Pläne der USA und des Vereinigten Königreiches, angesichts der für die Ukraine militärisch immer schwieriger werden Lage – Russland ist einerseits dabei, die ukrainischen Truppen aus dem Gebiet Kursk zu vertreiben und rückt andererseits im Donbass immer weiter vor – Kiew den Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Ziele in Russland zu erlauben.

Die Außenminister der USA und des Vereinigten Königreiches, Antony Blinken und David Lammy, trafen zur Erörterung der Details in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zusammen. Nach der Rückkehr in ihre jeweiligen Länder wollen Blinken und Lammy Präsident Biden bzw. Premierminister Starmer über die „operativen Details“ rund um den Einsatz von Waffen wie Storm Shadow-Raketen durch die Ukraine informieren. Blinken versprach, schnell auf die Forderungen der Ukraine nach einer Lockerung der Beschränkungen einzugehen und erklärte, er werde das, was er erfahren habe, „an Präsident Biden weitergeben“.

Die USA und ihre britischen Vasallen ziehen es also vor, angesichts der unausweichlichen Niederlage der Ukraine den Konflikt weiter zu eskalieren anstatt eine Verhandlungslösung anzustreben. Und das mit gefährlichen Folgen. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte am Rande einer Konferenz in St. Petersburg, Langstreckenwaffen für Kiew würden „NATO-Länder im Krieg mit Russland“ bedeuten. „Dies würde die Natur des Konflikts erheblich verändern … Das würde bedeuten, dass sich die NATO-Länder im Krieg mit Russland befinden“, sagte Putin einem Reporter des staatlichen Fernsehens.