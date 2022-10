ZurZeit-Podcast: Der Narrentanz um das Zeltlager

Bild: Wikipedia/Michael Zaschka Lizenz: CC BY-SA 3.0

Von Andreas Mölzer: Es strömen Massen an jungen Männern aus Urlaubsländern wie Tunesien, Marokko oder Indien in unser Land, um in unsere Sozialsysteme einzuwandern. Und es werden also wieder Zelte aufgestellt, um diese Massen an illegal ins Land strömenden Migranten aufnehmen zu können. Und es sind mehr als im Chaosjahr 2015.

Der Innenminister schlägt zwar Alarm und erklärt, wir seien an unserer Belastungsgrenze angelangt. Aber reagiert wird nicht wirklich … Die Grünen wiegeln natürlich ab und erklären, dass die meisten ohnedies weiterziehen wollten und gar nicht in Österreich um Asyl ansuchen würden – also alles halb so schlimm.

