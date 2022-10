“Zahlen Sie weiterhin so viel wie möglich mit Bargeld!”

Autor: – Bild: PxHere L

Die australische Aktivistin und Journalismus Monica Smit über ihren Kampf gegen Corona-Einschränkungen in ihrer Heimat, den Great Reset und was jeder einzelne im Kampf gegen den ­Globalismus tun kann

Sie haben in Ihrer Heimat Australien gegen die dortigen Corona-Maßnahmen gekämpft. Können Sie uns sagen, was alles passiert ist?

Monica Smit: Im Februar, März, April 2020 war wohl jeder auf der Welt neugierig und vorsichtig, weil man nicht wusste, was vor sich ging. Aber in Australien begannen Ende März 2020 die ersten Lockdowns und es hörte monatelang nicht auf. Dann wurde für zwei Wochen geöffnet und wieder für zwei Monate geschlossen.

Während des Winters gab es vier Monate lang die Regel, dass man sich von seinem Wohnort nicht mehr als fünf Kilometer entfernen durfte, Schulen wurden geschlossen, aber das Schlimmste war die Ausgangssperre ab acht Uhr abends, Kinderspielplätze wurden geschlossen.

Ich habe gehört, dass Sie von der australischen Polizei festgenommen wurden. Können Sie uns mehr darüber berichten?

Smit: Das erste Mal wurde ich am 31. Oktober 2020 verhaftet. An diesem Tag wurde ich dreimal verhaftet, weil sie wollten, dass ich verschwinde. Ich konnte mit Dokumenten beweisen, dass ich eine Journalistin bin – ich hatte auch einen Kameramann dabei –, aber ich wurde trotzdem mit Handschellen am Rücken gefesselt in einem Polizeiauto abtransportiert. Im September 2021 wurde ich von sieben verdeckten Polizeibeamten festgenommen, und sie erhoben in zwei Fällen Anklage gegen mich wegen Anstiftung – normalerweise ist damit Anstiftung zum Mord gemeint. Ich wurde aber angeklagt, andere Leute zum Bruch der Corona-Einschränkungen anzustiften, um mich zu bestrafen. Sonst hätten sie das Problem gehabt, mich zu verurteilen.

So wurde in Australien auch gegen andere Aktivisten vorgegangen: Sie wurden wegen „Anstiftung“ festgenommen und in den Kautionsbedingungen stand, dass sie schweigen müssen. Ich habe mich aber dank der Unterstützung durch meine Familie und meiner vielen Freunde drei Kautionsbedingungen nicht unterschrieben. Eine Kautionsbedingung lautete, dass ich jeden Tag zwischen sieben Uhr abends und sechs Uhr morgens daheimbleibe. Das ist schon sehr kommunistisch und nach einer anderen Kautionsbedingung hätte ich auf meinen Social-Media-Konten und auf meiner Internetseite alle Inhalte löschen sollen, die sich gegen die Corona-Einschränkungen richten. Es ging nicht im Anstiftung zum Bruch der Corona-Einschränkungen, sondern es sollte meine Kritik an den Corona-Einschränkungen unterbunden werden. Und weil ich die Kautionsbedingungen nicht unterschrieb, wanderte ich für 22 Tage ins Gefängnis. Dann entschied eine Berufungsrichterin, dass die Anschuldigungen gegen mich lächerlich sind, die Beschränkungen gegen mich wurden aufgehoben und ich kann wieder frei sprechen. Aber ich bin immer noch auf Kaution frei.

Es ging einzig und allein darum, dass meine Kritik an den Corona-Einschränkungen unterbunden wird.

Was in Australien und in Österreich geschah, war ein gewaltiger Anschlag auf die Grund- und Freiheitsrechte und auf die Demokratie. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Smit: Die Grundrechte wurden in ausgewählten Ländern erfolgreich unterdrückt, was von Kultur und jeweiliger Lage abhing. In Australien gelten die Leute als unbekümmert, und als meine Eltern in Australien aufwuchsen, hatten sie ein sehr gutes Leben: Sie hörten auf zu protestieren und sie hörten auf, für die Freiheit zu kämpfen. Wir sahen nicht, welche Grundrechtsverletzungen innerhalb weniger Monate geschahen, weil wir nur damit beschäftigt waren, unser Leben zu genießen. Und für die meisten Leute ist es einfacher,­ auf die Regierung zu hören und ihr Leben fortzusetzen. Wenn der Ausnahmezustand ausgerufen wird, ist es aber vorbei mit den Grundrechten. In Australien gilt in den Bundesstaaten nach zweieinhalb Jahren immer noch der Ausnahmezustand, und die Premierminister kann ohne Gegenkontrolle entscheiden, und wir wissen nicht, was sie hinter den Kulissen tun.

Sehen Sie eine Verbindung zwischen globalistischen Kreisen wie dem Weltwirtschaftsforum, das im Juni 2020 den „Great Reset“ angekündigt hat, und den Coronamaßnahmen?

Smit: Natürlich! Es ist offenkundig, dass es von einer zentralen Stelle orchestriert wurde, denn warum haben Österreich und Australien genau die gleichen Regeln? Covid ist ein Symptom des Globalismus, es ist nicht das Problem. Das Problem ist der Globalismus, das Weltwirtschaftsforum, die Weltgesundheitsorganisation. Jeder dieser zentralisierten ausländischen Instanzen glaubt, sie können Australien etwas diktieren, obwohl sie nichts über Australien, seine Wirtschaft usw. wissen. Das ist das größte Problem. Und wenn Regierungschefs Mitglieder des Weltwirtschaftsforums sind oder denken Sie an dessen Young Leaders-Initiative…

Die Globalisten versuchen, dieselbe Angst wie bei Covid zurückzubringen, der Klimawandel wird das nächste Ziel sein.

… an der etwa Merkel oder der kanadischer Premier Trudeau teilgenommen haben …

Smit: … und auch Ardern in Neuseeland: Sie singen alle dasselbe Lied. Sie sind Marionetten und insgesamt auch nicht sehr klug. Aber die befolgen Anweisungen, und genau das ist es, was die Globalisten wollen.

Wenn Ardern & Co. Marionetten sind, wer sind dann die Strippenzieher?

Smit: Das wissen wir nicht genau. Die naheliegende Antwort wäre Klaus Schwab oder Bill Gates. Weil ihr Gesicht aber überall zu sehen ist, glaube ich nicht, dass sie die tatsächlichen Strippenzieher sind. Das sind die Leute, die hinter ihnen sind. Ich bin keine Intellektuelle, sondern eine Aktivistin, aber ich würde sagen, es hat wahrscheinlich etwas zu tun mit der Hochfinanz, mit den Rockefellers und George Sorossen der Welt. Es ist eine Mischung von Leuten, aber es ist unmöglich zu sagen, um welche Leute genau es sich handelt, weil sie uns das nicht sagen wollen.

Und wie sehen Sie die Rolle der Weltgesundheitsorganisation?

Smit: Die Idee eines Beratungsgremiums ist eine großartige Idee. Aber die Ratschläge sollten nicht immer und von jedem Land befolgt werden, die Länder sollten selbst ihre Entscheidungen treffen. Und warum bekommt die WHO so viel Geld von Bill Gates und von Klaus Schwab? Dann haben Sie die Impfungen, die ein Milliardengeschäft sind. Covid war der beste Marketingplan, den ich in meinem gesamten Leben gesehen habe: Die ganze Welt nahm an einem Experiment teil. Die WHO, Pfizer, Moderna und Bill Gates und Klaus Schwab lachen alle.

Kommen wir zu den Einschränkungen der Grundrechte zurück: Sollen die Leute mit den Corona-Einschränkungen an künftige Einschränkungen, etwa in Bezug auf die sogenannte Klimakrise, gewöhnt werden?

Smit: Das kommt als nächstes. Vielleicht versuchen sie es mit den Affenpocken, aber es klappt nicht. Sie versuchen, dieselbe Angst wie bei Covid zurückzubringen, und ich denke, der Klimawandel ist wahrscheinlich das nächste Ziel, vor allem die jüngere Generation haben sie im Visier. Aber werden sie auch erfolgreich sein? Jedes Mal, wenn es die Regierungen übertreiben, kommen mehr Menschen auf unsere Seite. Keine Frage, es wird schlechter werden, die Wirtschaft wird ein Problem haben, die Strompreise werden noch weiter steigen, aber vielleicht brauchen wir das, damit noch mehr Leute aufwachen und für ihre Rechte kämpfen. Wenn die digitale Identität kommt, weiß der Staat, wohin und wieviel wir fahren und die Konsequenz ist dann, wenn du diese Woche zuviel gefahren bist, werden wir dich in der nächsten Woche einsperren.

Das ist in etwa dasselbe wie das Sozialkreditsystem in China.

Smit: Ja. Ich glaube, dass die Klimawandel-Lockdowns kommen werden, aber wir haben Möglichkeiten, um die digitale Identität zu stoppen: Einfach nicht mitmachen. Zahlen Sie weiterhin so viel wie möglich mit Bargeld, denn damit werden bargeldlose Gesellschaft und digitale Identität verhindert. Sobald es die bargeldlose Gesellschaft gibt, ist alles elektronisch miteinander verbunden. Und wir sollten unser Geld in kleinen und mittelständischen Geschäften ausgeben und nicht in internationalen Konzernen.

Wie können wir gegen die Globalisten kämpfen? Sie kümmern sich nicht um Proteste, sie tun ihnen nicht weh, sondern anderen Bürgern. Wir müssen aufhören, Geld auszugeben für Firmen, die BlackRock und Vanguard gehören, wir dürfen nicht bei Facebook oder Youtube und ähnlichem sein und wenn sie in ihre Geldbörsen schauen, könnten sie vielleicht zu einer Änderung gezwungen sein. Und auch die Medien sind wichtig: Wenn mehr Leute damit beginnen, Ihr Magazin und alternative Medien zu lesen, werden die übrigen Medien zu einer Änderung gezwungen sein.

Das Gespräch führte Bernhard Tomaschitz.