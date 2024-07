35 Billionen Dollar – US-Staatsverschuldung auf neuem Höchststand

Autor: B.T. Bild: PxHere Lizenz: –

Egal, ob Afghanistan, der Irak oder die Ukraine – geht es um die Führung oder Unterstützung von Kriegen, sitzt für die USA das Geld sehr locker. Da überrascht es kaum, dass die US-Militärausgaben im Jahr 2023 knapp eine Billion Dollar – konkret waren es 916,9 Milliarden Dollar – betrugen. Und noch weniger überrascht es, dass aufgrund dieser Politiker die Staatsschulden in die Höhe schnellen. Am 29. Juli wurde die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten. Eine Billion ist eine Eins mit zwölf Nullen bzw. eintausend Milliarden.

Wie „Fox Business“ berichtet, kommt dieser Meilenstein nur wenige Monate, nachdem die USA Anfang Jänner die Schwelle von 34 Billionen Euro überschritten haben. Zuvor war die Marke von 33 Billionen Dollar im September 2023 erreicht worden. In nicht einmal einem Jahr wuchsen also die US-Staatsschulden um zwei Billionen Dollar. Welche Ausmaße die US-Verschuldung erreicht hat, zeigt sich besonders eindrucksvoll im Langzeitvergleich: Noch vor vier Jahrzehnten lag die Staatsverschuldung in den Vereinigten Staaten bei 907 Milliarden Dollar.

Maya MacGuineas, Präsidentin des überparteilichen Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt, sagte in einer Erklärung, „diese Nachricht ist unglaublich ernüchternd – und unglaublich wenig überraschend für jeden, der unseren finanzpolitischen Kurs verfolgt hat“.

Vor allem aber ist der fiskalpolitische Kurs der USA besorgniserregend – auch für Europa. Denn bisher hatte für Washington das Schuldenmachen aufgrund des Petrodollarsystems praktisch keine Konsequenzen. Weil aber die USA in den vergangenen Jahren ihre Währung immer häufiger als Waffe einsetzten, arbeiten vor allem die BRICS-Staaten unter der Führung Russlands und Chinas an Alternativen zum Petrodollar – und machen dabei laufend Fortschritte. Wenn das Petrodollarsystem einmal ins Wanken gerät oder gar zusammenbricht, wird die gigantische US-Staatsverschuldung zu einem globalen Problem werden und die finanziellen Schockwellen vor allem die europäischen Vasallen der Vereinigten Staaten treffen.