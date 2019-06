Alabama: Keine Homo-Propaganda im Kinderprogramm

Staatssender streicht Folge von Zeichentrickserie mit Homo-Hochzeit aus Programm

Der Bundesstaat Alabama im Süden der USA gilt als sehr konservativ. Und daher kommt in Alabama Propaganda für Homosexualität nicht gut an, insbesondere, wenn sie sich an kleine Kinder richtet. So strich der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Alabama Public Television (APT) eine Episode der Kinder-Zeichentrickserie „Erdferkel Arthur und seine Freunde“ aus seinem Programm. Der Grund: In der betreffenden Folge besucht Arthur die Hochzeit seines Lehrers Mr. Ratburn mit einem anderen Mann.

Mike McKenzie, der Programmdirektor von APT, sagte NBC News, „Eltern vertrauen Alabama Public Television seit mehr als 50 Jahren, dass das angebotene Kinderprogramm unterhält, aufklärt und inspiriert“. Aber „noch wichtiger – obwohl wir die Eltern stark ermutigen, zusammen mit ihren Kindern fernzusehen und darüber zu sprechen, was sie gelernt haben – vertrauen die Eltern darauf, dass ihre Kinder APT ohne ihre Aufsicht sehen können. Wir wissen auch, dass Kinder, die jünger als das Zielpublikum für ‚Arthur‘ sind, das Programm sehen“.

APT zeigt, wie ein öffentlich-rechtlicher Sender seine besondere Verantwortung gegenüber Kindern wahrnehmen kann.

