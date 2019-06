Rendi-Wagner

Jetzt riskiert sie noch die große Lippe. Doch allen verständigen Beobachtern ist eines sonnenklar: Rendi-Wagner traut sich nicht. Sie wird es nicht wagen, den Misstrauensantrag bezüglich der Absetzung des Bundeskanzlers zu unterstützen. Schritt für Schritt wird sie in den nächsten Tagen zurückweichen, Nebelgranaten werfen wie etwa: Staatsinteresse, Stabilität oder die dringende Bitte des Mannes in der Hofburg. Rendi-Wagner wird sich demjenigen Flügel der SPÖ beugen, die schon jetzt scharrt und nach gut bezahlten Posten giert. Nur wenige Klassenkämpfer in der Partei werden ihr zurufen: Pamela, Kopf hoch, Brust raus!

Falls die gute Pamela sohin den Misstrauensantrag im Nationalrat nicht unterstützt, mit einem Wort: Sebastian Kurz im Sattel hält, dann ist sie nicht nur die Braut, die sich nicht traut, sondern – noch schlimmer – die verkaufte Braut. Bedřich Smetana, schau oba! Rendi-Wagner wird deswegen im Wahlkampf, flankiert von den beiden Sympathieträgern Thomas Drozda und Jörg Leichtfried, nicht gegen einen ganz gewöhnlichen Parteivorsitzenden namens Sebastian Kurz, sondern gegen einen Bundeskanzler antreten müssen. Für einen Polit-Neuling wie Rendi-Wagner ein Unterfangen, das mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit schiefgehen wird. Ihr droht das Kern-Schicksal.

