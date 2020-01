Anschläge jüdischer Siedler auf palästinensische Schule

Offenkundige Untätigkeit israelischer Behörden

Jüdische Siedler in den von Israel besetzten Gebieten schrecken auch vor kriminellen Handlungen nicht zurück. Wie die „Times of Israel“ berichtete, leitete die Polizei Untersuchungen wegen eines mutmaßlichen Hassverbrechens ein, nachdem ein Brandanschlag auf eine palästinensische Schule im nördlichen Westjordanland verübt worden war. An der Außenmauer des Gebäudes ist eine Schmiererei mit den Worten „Nur den Feind zerstört. Grüße aus Kumi Ori“, zu sehen. Kumi Ori ist der (illegal errichtete) Außenposten der (ebenfalls illegal errichteten) jüdischen Siedlung Yitzar im Westjordanland.

Anschläge auf palästinensische Einrichtungen wurden in letzter Zeit auch aus dem Ort Einabus sowie aus Ostjerusalem gemeldet. Die israelische Menschenrechtsorganisation Tag Meir, die sich für die Bekämpfung von Hass in Israel und im Westjordanland einsetzt, kritisiert die jüngsten Anschläge sowie die offenkundige Untätigkeit der israelischen Regierung. „Jüdische Terroristen haben vor wenigen Tagen eine Moschee in Jerusalem in Brand gesteckt und sind nun zu einer Schule vorgerückt. Gibt es keine Leine, die ihre Gesetzlosigkeit einschränken kann? “, heißt es in einer Stellungnahme von Tag Meir.

Die Anschläge auf palästinensische Einrichtungen im Westjordanland und die offenkundige Untätigkeit der israelischen Behörden scheinen Methode zu haben. Die Palästinenser sollen terrorisiert und zum Verlassen des Landes gezwungen werden, um Platz frei zu machen für jüdische Siedler.

[Autor: B.T. Bild: www.wikipedia.org/Mujaddara Lizenz: CC BY-SA 3.0]