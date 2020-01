EU will Cent-Münzen abschaffen

Der nächste Schritt zur Abschaffung des Bargelds

Es erinnert irgendwie an ein Stück Kuchen, an dem von allen Seiten still und heimlich genagt wird. Da ein Biss, dort ein Biss. Bis am Ende nichts mehr übrig ist. So scheint es auch mit dem Bargeld zu sein.

Zuerst wieder der 500er-Schein eingezogen, unter dem fadenscheinigen Argument, dass dadurch „Terrorismus“ und „Steuerhinterziehung“ bekämpft würde. Als ob der Schwarzarbeiter nach der Arbeit einen 500er in die Hand gedrückt bekäme – absurd!

So, nachdem der große Brocken also weg ist, kommen jetzt die kleinen dran. 1- und 2-Cent-Münzen sollen von der Bildfläche verschwinden. Der vorgeschobene Grund: Man würde umständliche Zahlungsvorgänge dadurch erleichtern.

Der wahre Grund: Man stellt sich schon ein auf die Abschaffung des Bargelds. Bald kommt dann der 200er, bald die 5 Cent-Münze. Am Ende bleibt nix mehr übrig.

Pläne dieser Art finden sich nämlich im Arbeitspapier der Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen. „Der Vorschlag zielt darauf, Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen“, soll da „mit dem ausdrücklichen Zusatz: vertrauliche Information, bitte nicht weiterverbreiten“ stehen. Warum eigentlich nicht? Warum soll man das nicht weiterverbreiten, was die Kommissionspräsidentin mit ihren Bürgern vor hat? Finstere Pläne? Angst vorm Volk?

Vielleicht beides. Wir dürfen gespannt sein, was sie wohl zu ihren streng vertraulichen Plänen zu sagen haben wird, die Frau Präsidentin…

[Autor: A.L. Bild: www.wikipedia.org/Ibu Lizenz: CC BY-SA 4.0]