Anti-Corona-Großdemonstrationen in Wien – Hilflose Vertuschungsversuche der Medien

„Mega-Demo“ trotz vieler Verbote

Bereits im Vorfeld wurden von 26 Demonstrationen 12 von den Sicherheitsbehörden untersagt. (krone) – Eine am frühen Nachmittag, 6.3.2021 (auf dem Maria-Theresien-Platz an der Wiener Ringstraße), trotzdem abgehaltene Demonstration wurde von der Polizei zwar aufgelöst, die Tausenden Demonstranten marschierten dann aber einfach in Richtung Pratergelände weiter, wo eine genehmigte Demonstration (Motto: Demokratie, Grundrechte und Freiheit“) der Oppositionspartei FPÖ abgehalten wurde. Dabei wurde immer wieder „Lügenpresse“ skandiert. Das Demonstrationsgeschehen war bereits von Anfang an außer Kontrolle geraten: Von allen Seiten der Stadt gab es Zulauf.