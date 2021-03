FPÖ-Pressekonferenz über aktuelle Entwicklungen nach Corona-Protesten

FPÖ-Pressekonferenz mit Herbert Kickl

Nach dem mutigen und durchwegs friedlichen Protest zehntausender Menschen gegen die schwarz-grünen Corona-Maßnahmen am Samstag verbreitet der Innenminister wieder Fake News am laufenden Bande und versucht, mit Hilfe der regierungsfinanzierten Medien die Teilnehmer zu kriminalisieren. Hier gibt es jede Menge Aufklärungsbedarf. Kurz, Nehammer und Co. dürfen mit ihrem schäbigen Verhalten nicht davonkommen.

Alle Details zu den Corona-Protesten gibt es in dieser Pressekonferenz.

