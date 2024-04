CDU plakatiert in Leipzig auf Arabisch und Türkisch

Autor: B.T. Bild: PxHere und ZZ/Archiv Lizenz: –

Am 9. Juni finden in Leipzig neben der Europawahl auch Kommunalwahlen statt. Folglich haben die wahlwerbenden Parteien mit Plakatkampagnen begonnen. Und die CDU beklagt, dass „gleich in den ersten 24 Stunden Linksextreme unsere dreisprachige Kampagne gegen den Superblock und für mehr Ordnung und Sicherheit im Wohngebiet rund um die Eisenbahnstrasse angegriffen haben“. Bei „Superblock“ handelt es sich um ein Verkehrsprojekt der grün-rot-roten Stadtregierung.

Interessant ist der Hinweis, dass die rund 400 Plakate dreisprachig waren, und zwar in Deutsch, Türkisch und Arabisch. Hier zeigt sich einmal mehr, was von den sogenannten Bürgerlichen zu halten ist. Auf der einen Seite mimen sie die Hardliner, auf der anderen Seite biedern sie sich dem System an. Anstatt von in Deutschland lebenden Fremden Erlernen und Gebrauch der deutschen Sprache im Alltag zu verlangen, plakatieren sie auf Arabisch und Türkisch. Sie blinken also rechts und biegen links ab.

Auf Facebook machten Bürger ihrer Verärgerung freien Lauf. Beispielsweise wurde der CDU der Rat erteilt, sich gleich auf dem Weg nach Hamburg machen, denn dort könne sie „mit ihren neuen Wählern das Kalifat ausrufen“. Für eine andere Nutzerin ist es „ein Unding, dass die CDU sich bei denen so anbiedert“. Und wiederum ein anderer Nutzer schrieb: „Wer kommt bitte in Deutschland auf die Idee fremdsprachige Wahlplakate aufzuhängen? Wer nicht Deutsch versteht muss es lernen oder am besten dorthin zurückkehren wo er herkommt.“