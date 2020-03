Coronavirus stoppt Panzer

NATO beendet gegen Russland gerichtetes Manöver „Cold Response 2020“ vorzeitig

Eigentlich hätte noch bis zum 18. März im Norden Norwegens das NATO-Manöver „Cold Response 2020“ stattfinden sollen. Doch nun hat das Coronavirus den neuen Provokationen des Nordatlantikpakts gegenüber Russland eine „kalte Antwort“ gegeben. Wie die NATO am 11. März bekanntgab, wird die Winterübung im hohen Norden vorzeitig beendet. An dem Manöver nahmen rund 16.000 Soldaten aus zehn Ländern teil.

Grund für den Abbruch von „Cold Response 2020“ ist die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Europa. „Seit gestern ist neu, dass das Coronavirus in der Gesellschaft außer Kontrolle geraten ist. Wir wollen die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte bewahren, damit wir in der Lage sind, die Gesellschaft in der komplizierten Lage, die folgen wird zu unterstützten“, erklärte der NATO-General Rune Jakobsen gegenüber Medien. Zuvor hatte sich bereits Finnland, das als Nicht-NATO-Mitglied ebenfalls an dem Manöver teilnahm, zurückgezogen, nachdem bekannt geworden war, dass ein Soldat auf dem Übungsgelände mit dem Coronavirus infiziert war.

Auch wenn dieses Mal das Coronavirus die Panzer gestoppt hat, ist nicht davon auszugehen, dass die NATO-Provokationen gegenüber Russland beendet werden. Denn Russland hat sich in den Gehirnen US-amerikanischer Entscheidungsträger zu sehr als Feindbild festgesetzt.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/7th Army Joint Multinational Training Command from Grafenwoehr, Germany Lizenz: CC BY 2.0]