COVID-19 Impfungen: Lügen über Lügen

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Japanexperterna.se Lizenz: CC BY-SA 2.0

Ein verheerendes Versagen weltweit – die negative Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe wird allmählich bekannt.

Es wird immer deutlicher, dass geimpfte Menschen häufiger erkranken als Ungeimpfte. Dieses Faktum wird zunehmend von Laien, aber auch Ärzten und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt erkannt. Die COVID-19-Impfstoffe sind alarmierend unsicher und zeigen keinerlei Wirksamkeit für die beworbenen Zwecke. Weder sind sie sicher, noch effektiv, noch umkehrbar.

Die Daten sprechen eine klare Sprache. Die Todesfälle im Jahr 2020 lagen beim Spitzenreiter USA nicht über den Raten der letzten zwei Jahrzehnte, und auch die Sterblichkeitsrate für das Jahr 2020 blieb bei etwa einem Prozent der Gesamtbevölkerung, wie in den vorangegangenen Jahren ohne Pandemie.

Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet im Dezember 2020 die Impfstoffe für die Öffentlichkeit verfügbar wurden. Und was geschah kurz danach? Die Zahl der Todesfälle stieg sprunghaft an. Es gab einen deutlichen Anstieg der Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr, obwohl wir uns angeblich in der schlimmsten Pandemie seit einem Jahrhundert befanden. Die Impfstoffe waren der neue Faktor, der dieses beunruhigende Phänomen ausgelöst hatte.

Doch diejenigen, die behaupten, dass die Impfstoffe die Situation verbessern würden, verwenden irreführende Daten. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kategorisieren nicht nur diejenigen als “ungeimpft”, die noch nie gegen COVID-19 geimpft wurden, sondern auch diejenigen, die weniger als sieben oder 14 Tage zuvor eine Dosis erhalten haben. Dadurch werden Infektionen und Todesfälle, die unmittelbar nach der Impfung auftreten, fälschlicherweise den “ungeimpften” Personen zugeordnet. Eine manipulative Verschleierungstaktik, die die wahren Auswirkungen der Impfstoffe verzerrt.

Die traurige Realität ist, dass die COVID-19-Impfstoffe nicht nur unwirksam sind, sondern sogar eine negative Wirksamkeit aufweisen. Geimpfte Personen haben ein höheres Risiko, an COVID-19 zu erkranken und ins Krankenhaus eingeliefert zu werden als Ungeimpfte. Das zeigen nicht nur renommierte medizinische Fachzeitschriften wie das New England Journal of Medicine und die Journal of the American Medical Association, sondern auch Studien aus verschiedenen Ländern.

Die Daten aus Ländern wie Deutschland, Dänemark, Großbritannien und Irland sprechen eine eindeutige Sprache: Die Impfstoffe erhöhen das Risiko von Infektionen und Todesfällen. Sogar die Omikron-Variante entkommt der negativen Wirksamkeit der Impfstoffe nicht. Es ist eine bittere Ironie, dass ausgerechnet diejenigen, die geimpft wurden, anfälliger für die Infektion sind als die Geimpften. Die COVID-19-Impfstoffe bieten keinen Schutz vor den verschiedenen Varianten des Virus, sei es Omikron oder Delta. In Massachusetts wurde festgestellt, dass bei einem Großteil der neuen COVID-19-Fälle geimpfte Personen betroffen waren. Ähnliche Beobachtungen wurden auch in anderen Ländern wie Indien gemacht.

In Vietnam wiesen geimpfte Mitarbeiter eines Krankenhauses höhere Viruslasten auf als ungeimpfte Mitarbeiter. In Deutschland und dem Vereinigten Königreich wurde festgestellt, dass jede zusätzliche Impfdosis das Risiko einer Infektion mit der Omikron-Variante erhöht.

Diese Fakten werfen ernsthafte Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe auf. Es ist beunruhigend, dass diese Informationen nicht offen kommuniziert und diskutiert werden. Stattdessen werden Kritiker der Impfstoffe diffamiert und zensiert. Es scheint, als ob die Wahrheit über die Impfstoffe unterdrückt wird, um eine bestimmte Theorie aufrechtzuerhalten.

Es ist an der Zeit, dass wir die negativen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe ernst nehmen und eine offene und ehrliche Diskussion darüber führen. Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen sollten immer im Vordergrund stehen. Wir müssen die Möglichkeit haben, Vor- und Nachteile der Impfung abzuwägen und fundierte Entscheidungen für uns selbst treffen zu können.

Die Menschen müssen aufwachen und die bittere Realität akzeptieren. Sie wurden im Stich gelassen, manipuliert und instrumentalisiert. Die COVID-19-Impfstoffe sind und waren keine Lösung für die Pandemie. Es gilt, die Freiheit – vor allem zu denken – und die Souveränität zurückzugewinnen, anstelle sich von Medien, Unternehmen und Regierungen manipulieren zu lassen.

Die Wahrheit ist zu wichtig, um sie zu verbergen oder zu ignorieren.