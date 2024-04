Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Gertrud Zach, U.S. Army Lizenz: public domain

Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der die Soldaten in Berlin verabschiedete, ist dies das erste Mal, dass Deutschland eine Einheit dauerhaft außerhalb seiner Grenzen stationiert. Aktuell führt Deutschland eine NATO-Einheit von etwa 1.000 Soldaten in Litauen, die jedoch bisher nur temporär im Land war.

Die anfängliche Verlegung von zwei Dutzend Soldaten ist nur der Beginn einer größeren Präsenz, die bis 2027 auf 4.800 Soldaten anwachsen soll. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der provokativen Politik der NATO gegenüber Russland im Ukrainekrieg. Mit der Stationierung nur etwa 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt positioniert sich Deutschland strategisch empfindlich nahe am Königsberger/Kaliningrader Gebiet.

Die dauerhafte Präsenz deutscher Truppen in Litauen, das auch an Weißrussland grenzt, ein Verbündeter Russlands, der russische taktische Nuklearwaffen beherbergt, erhöht das Risiko einer direkten Eskalation mit Russland. Diese Entwicklungen folgen auf die Entsendung deutscher Leopard 2-Panzer in die Ukraine, die laut Berichten keine signifikante Wende im dortigen Konflikt herbeigeführt haben.

Die Entscheidung Deutschlands, eine kriegsbereite Brigade dauerhaft im Baltikum zu stationieren, reflektiert nicht nur die gewandelte Sicherheitslage durch den anhaltenden Konflikt in der Ukraine, sondern auch das neue Selbstverständnis Deutschlands innerhalb der NATO. Diese Entwicklung bedeutet langfristige geopolitische Konsequenzen für das Verhältnis zwischen NATO und Russland nach sich ziehen, insbesondere im Licht der aktuellen Spannungen an der Ostflanke des Bündnisses.