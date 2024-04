Baerbock-Ministerium wirbt in arabischer Welt für Einbürgerung

Autor: B.T. Bild: Twitter Lizenz: –

Die Ampelregierung und hier vor allem die Grünen wollen den Bevölkerungsaustausch in der Bundesrepublik Deutschland beschleunigen. Anders ist eine Meldung des Auswärtigen Amtes auf X (vormals Twitter) in arabischer Sprache nicht zu verstehen, in der das neue Einbürgerungsrecht verkündet wird. Konkret heißt es: „Viele haben Jahre und Jahrzehnte darauf gewartet, und jetzt ist es endlich Gesetz. Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz gilt ab dem 26. Juni 2024 für alle, die Deutscher werden wollen.“ Hierbei handelt es sich um einen ins Arabische übersetzten Post der Ampel-Beauftragten für Integrationsfragen, Reem Alabali-Radovan (SPD).

Zu sehen sind auch zwei Reisepässe, offenbar ein Hinweis darauf, dass die Eingebürgerten ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten können. Auf den abgebildeten Pässen ist das Wort Deutschland übrigens falsch geschrieben, nämlich „Deutshland“, was laut Angaben aus dem Baerbock-Ministerium die Bilder fälschungssicher machen soll. Veröffentlicht wurde der Tweet, über den zuerst „Nius“ berichtet hatte, vom Regionale Deutschlandzentrum (RDZ) in Kairo (Ägypten), das dem Auswärtigen Amt unterstellt ist.

Die Werbeoffensive für Einbürgerung stößt auf vielfache Kritik. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt beispielsweise spricht von einer „aktiven Werbung in der arabischen Welt für die doppelte Staatsbürgerschaft“ und warnt vor einer zusätzlichen Förderung der illegalen Einwanderung nach Deutschland. Und das Boulevardblatt „Bild“ fragt, ob der deutsche Pass jetzt von der Regierung verramscht wird.