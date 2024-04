Tschechien will ersten Autobahnabschnitt mit Tempo 150 erlauben

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Nikolaev_ec06ffa5 Lizenz: CC BY-SA 3.0 DEED

Wo Grüne regieren wie in Österreich, werden Autofahrer schikaniert. In Ländern, wo die Linksextremen nicht an der Macht sind, wird hingegen eine von politischer Vernunft geleitete Verkehrspolitik betrieben. Ein Beispiel ist Tschechien, wo noch heuer laut Verkehrsministerium der erste Autobahnabschnitt mit Tempo 150 in Betrieb genommen werden soll. Ausgewählte Abschnitte sollen mit Telematik und variablen Geschwindigkeitsschildern versehen werden, die es ermöglichen, das Tempo bei schlechtem Wetter zu drosseln, bei guter Sicht und Verkehrslage indes auf 150 km/h zu erhöhen.

Für den niederösterreichische LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer ist Tschechien in dieser Hinsicht ein Vorbild, denn der FPÖ-Politiker spricht sich für Tempo 150 auf gut ausgebauten, sicheren Autobahnabschnitten in Österreich aus: „Die Welt und Technologie hat sich weiterentwickelt. Moderne Autos sind sicherer, schadstoffärmer und leistungsstärker. Zudem stellen Autobahnen im Allgemeinen die sicherste Infrastruktur dar.“

Hart geht Landbauer mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ins Gericht: „Schluss mit den grünen Autofahrer-Schikanen. Die rückwärts gerichtete Verkehrspolitik von Gewessler im Individualverkehr zieht Familien und Pendlern den Nerv und wertvolle Zeit aus der Tasche. Jetzt macht sich die Öko-Ministerin für Tempo 30 und Radarüberwachungen in Gemeinden stark, als nächster Anschlag kommt dann Tempo 100 auf Autobahnen. Wir Freiheitliche lehnen dieses Ausbremsen von Lenkern ab und wollen den Autobahnverkehr an die Realität anpassen.“

In Österreich wurde 2018 vom damaligen freiheitlichen Verkehrsminister Norbert Hofer auf zwei ausgewählten Abschnitten der Westautobahn testweise Tempo 140 erlaubt. Kurz, nachdem Gewessler ins Amt kam, wurde Tempo 140 abgeschafft.