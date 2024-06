Autor: A.R. Bild: Wikipedia/The White House Lizenz: public domain

Deutschland, ein Land gefangen in der geopolitischen Umklammerung der USA, scheint blindlings in eine gefährliche Richtung gesteuert zu werden. Der Autor Peter Hansler beschreibt in seinem neuesten Werk, wie Deutschland seine souveräne Handlungsfähigkeit an die Interessen Washingtons verkauft hat. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs dient es kontinuierlich als amerikanischer Stützpunkt, ohne dabei eigene, langfristige Interessen zu verfolgen oder zu schützen.

Die aktuelle politische Führung unter Kanzler Olaf Scholz wird als schwach und orientierungslos dargestellt, unfähig, sich gegenüber den geopolitischen Anforderungen und Manipulationen der USA zu behaupten. Hansler zieht Parallelen zwischen Scholz und Franz Halder, indem er beide als Führungsfiguren darstellt, die ihre Länder in kritischen Zeiten in die Irre geführt haben.

Die Analyse weist darauf hin, dass Deutschland durch seine unreflektierte Folgsamkeit gegenüber den USA immer mehr in Konflikte gezogen wird, die seine eigene Sicherheit bedrohen. Die unheilvolle Geschichte der Zusammenarbeit mit den USA hat Deutschland in eine gefährliche Nähe zu einem potenziellen Dritten Weltkrieg gerückt. Die Stimmen der Vernunft und des Widerstands in der deutschen Politik und Medienlandschaft werden systematisch übergangen oder mundtot gemacht.

Hansler fordert einen dringenden Bewusstseinswandel in Deutschland. Er argumentiert, dass nur eine mutige Abkehr von der amerikanischen Vormundschaft Deutschland wieder zu einem selbstbestimmten Akteur in der globalen Arena machen kann. Die Notwendigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und eine eigenständige, zukunftsorientierte Außenpolitik zu entwickeln, ist drängender denn je.