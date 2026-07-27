Das Eigenheim galt in Österreich über Generationen als Symbol für Eigenverantwortung, Sicherheit und sozialen Aufstieg. Heute wird der Erwerb von Wohneigentum für viele junge Menschen zur immer größeren Herausforderung. Zwar haben sich die Finanzierungsbedingungen zuletzt leicht verbessert, doch hohe Immobilienpreise, gestiegene Baukosten und hohe Eigenkapitalanforderungen halten viele Familien weiterhin vom Eigentumserwerb ab.

Der Traum vom Eigenheim wird schwieriger

Nach dem starken Zinsanstieg der vergangenen Jahre hat sich die Lage am Kreditmarkt zwar etwas entspannt. Die gesetzlichen Vorgaben der KIM-Verordnung sind ausgelaufen. In der Praxis verlangen viele Banken jedoch weiterhin hohe Eigenmittel und orientieren sich weitgehend an den bisherigen Vergabestandards.

Gleichzeitig liegen Immobilienpreise und Baukosten trotz einzelner Rückgänge weiterhin deutlich über dem Niveau der vergangenen Jahre. Für viele junge Familien bleibt damit die größte Hürde das notwendige Eigenkapital.

Österreich zählt zudem seit Jahren zu den Ländern mit einer vergleichsweise niedrigen Eigentumsquote innerhalb der Europäischen Union. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt dauerhaft zur Miete.

Eigentum bedeutet mehr als Wohnen

Die Debatte wird häufig auf Wohnkosten reduziert. Tatsächlich geht es jedoch um weit mehr.

Wohneigentum ermöglicht langfristigen Vermögensaufbau, schafft finanzielle Stabilität im Alter und macht Haushalte unabhängiger von steigenden Mieten. Wer Eigentum erwerben kann, baut häufig über Jahrzehnte Vermögen auf und gibt dieses an die nächste Generation weiter.

Wer diesen Schritt nicht schafft, bleibt dagegen dauerhaft auf den Mietmarkt angewiesen. Dadurch entwickelt sich Eigentum zunehmend zu einer Frage der finanziellen Ausgangslage.

Gerade junge Menschen ohne familiäre Unterstützung haben es heute oft deutlich schwerer, ausreichend Eigenkapital anzusparen als frühere Generationen.

Eigentumsbildung braucht bessere Rahmenbedingungen

Die Wohnpolitik konzentriert sich häufig auf Mietrecht, Förderungen und Wohnbeihilfen. Weniger Aufmerksamkeit erhält die Frage, wie Eigentumsbildung wieder erleichtert werden kann.

Dazu gehören schnellere Genehmigungsverfahren, ausreichend verfügbares Bauland, eine verlässliche Wohnbaupolitik und Finanzierungsbedingungen, die insbesondere jungen Familien den Einstieg erleichtern.

Natürlich wird sich Eigentum nie jeder leisten können. Aufgabe der Politik ist es aber, dafür zu sorgen, dass Leistung, Sparen und Eigenverantwortung auch künftig realistische Chancen auf den Erwerb eines Eigenheims eröffnen.

Ein Land, in dem Eigentum zunehmend vom familiären Vermögen statt von der eigenen Leistung abhängt, verliert langfristig einen wichtigen Motor für sozialen Aufstieg und private Vorsorge.

Die Frage, wie Wohnen künftig organisiert wird, ist deshalb weit mehr als eine Debatte über Immobilien. Sie entscheidet mit darüber, ob Vermögensbildung für breite Teile der Bevölkerung erreichbar bleibt.