England: Sommergrippe tödlicher als Corona

Trotz hoher Infektionszahlen sinkt Zahl der Coronatoten

Aktuelle Zahlen des britischen Statistikamtes Office for National Statistics belegen, dass in Coronazeiten nüchterne Analyse und nicht Hysterie angebracht ist. Denn in England und Wales sterben deutlich mehr Menschen an (Sommer-)Grippe bzw. an Lungenentzündung als an Covid-19. „In den sieben Wochen bis 31. Juli, dem letzten Datum, für das Zahlen vorliegen, starben 2.992 Menschen am Coronavirus, aber 6.626 starben an Grippe oder Lungenentzündung“, berichtete die Boulevardzeitung „The Sun“.

Nun ist in England und Wales erstmals seit März die Zahl der Grippetoten höher als jener, die dem Coronavirus erlagen. Zudem deuten die offiziellen Zahlen darauf hin, dass die Corona-Gefahr aufgebauscht wird. Zwar wurden am Dienstag mit 1.148 Infektionen ein neuer Höchstwert innerhalb eines siebenwöchigen Untersuchungszeitraums verzeichnet, gleichzeitig bedeuten aber die an diesem Tag verzeichneten 102 Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, den tiefsten Wert innerhalb eines 19-wöchigen Zeitraums. Und das, obwohl in Großbritannien die Infektionszahlen vor allem bei jüngeren Menschen steigen.

Das Magazin „The Spectator“ schreibt in seiner Onlineausgabe, man solle sich aus einem einfachen Grund keine Sorgen wegen einer Sommergrippe-Pandemie machen: Zwar sei die Zahl der Grippetoten fünfmal so hoch wie die der Coronatoten, aber bei der ersten Gruppe sei im Fünfjahresdurchschnitt ein Rückgang zu verzeichnen. So starben in den vergangenen fünf Jahren in der letzten Juliwoche durchschnittlich 1.394 Menschen an Grippe und Lungenentzündung, was 50 Prozent mehr sind als in diesem Jahr.

Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand, insbesondere alte Menschen, sind nun einmal anfällig dafür, an einer Infektionskrankheit zu sterben. Viele, die am Coronavirus gestorben sind, wären, wenn es dieses Virus nicht gäbe, voraussichtlich einer Grippe-Infektion erlegen.

[Autor: B.T. Bild: Publicdomainpictures Lizenz: CC0 Public Domain]