EUdSSR: Klassenlosigkeit abgelöst durch Klimaneutralität

Niall Ferguson ist einer der angesehensten sowie bekanntesten Historiker unserer Zeit. Dennoch neigt er dazu, das eine oder andere Mal einen Vergleich zwischen der Welthistorie oder der Weltpolitik und der Populärkultur zu ziehen.

Die Außenpolitik von Präsident Trump verglich er zur Veranschaulichung mit der Politik vom Paten Vito Corleone. Er macht Angebote, welche nicht abgelehnt werden können. Er übersendet sizilianische Botschaften. Er macht Drohungen wahr. Und letztendlich ist er dennoch stets bereit für vernünftige Verhandlungen.

Dogmatismus, Fanatismus sowie missionarischer Eifer sind ihm fremd. An oberster Stelle steht die Familie: USA. Dann kommen Verbündete und alte Loyalitäten. Dann kommen potentielle Geschäftspartner. Dann kommen Feinde. Abgesehen vom ersten Punkt sind die Prioritäten wandelbar.

Ferguson hätte auch Lord Palmerston bemühen können: Es gibt keine ewigen Freunde. Nur ewige Interessen. So konnte Ferguson die Geopolitik einem breiteren Publikum verständlich machen.

Die EU-Kommission versucht zu lernen. Nicht, dass sie dem Iran sizilianische Botschaften übersenden würde. Nicht, dass sie China zu ernsthaften Verhandlungen auffordern würde. Nicht, dass sie einen Deal mit den USA anstrebt. Nicht, dass sie die eigene Familie an die oberste Stelle heben würde.

Sie versendet sizilianische Botschaften. An die eigene Familie. Also an die Bürger der EU.

Der Abschied des Vereinigten Königreichs wird bedauert. Dennoch darf niemand die Vorteile der Mitgliedschaft genießen, ohne ein Mitglied zu sein. Das Vereinigte Königreich muss EU-Regeln im Hinblick auf Löhne, Soziales, Umwelt etc. 1:1 übernehmen, ohne bei der Ausgestaltung der Regeln mitreden zu dürfen.

Wohin dieser Zug geht, wird alsbald klargestellt. Die Marktwirtschaft Europas wird in eine Kreislaufwirtschaft transformiert. Kosten: Eine Billion Euro. Finanzierung: Gelddruckmaschinen der EZB.

Die Briten haben die Flucht aus dem Paradies der Klima- und Geschlechtsneutralen gewagt und geschafft. Conclusio: Die Mauer wird erhöht. Nicht für Migranten aus Süden wie Südosten, sondern für EU-Flüchtlinge.

Die Geburt der perfekten DDR. Das Ziel der Klassenlosigkeit ist dem Ziel der Klimaneutralität gewichen. Eine beinahe unschlagbare PR…

