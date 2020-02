Lasset die Klimakindlein zu mir kommen…

Der Verfasser dieser Zeilen war einigermaßen konsterniert. Er begab sich auf den Weg in die Buchhandlung, um seinen Weihnachtsgutschein einzulösen. Dort angekommen griff er zum aktuellen Buch von Susanne Wiesinger. „Machtkampf im Ministerium.“

Bei besagter Gelegenheit wollte der Verfasser dieser Zeilen auch „Was ist Was“-Trumpfkarten über Dinosaurier holen. Der geneigte Leser soll bitte nichts weitererzählen. Eine Überraschung.

Der Verfasser stoppt abrupt vor einer Bücherinsel. Darauf prangt „Der Klimawandel trifft nicht nur die Arktis.“ Darum herum drapiert die jüngsten Machwerke zur Befeuerung der Klimahysterie. Luisa Neubauer: „Vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer Zukunft.“ Naomi Klein: „Green New Deal.“ Carola Rackete: „Handeln statt Hoffen.“ Greta Thunberg: „Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ „Szenen aus dem Herzen.“ Etc. Bücher für Volksschüler. Bücher für Erstleser. Bilderbücher. Etc.

Der umfassende Rahmen: Die Erde brennt. Die Ozeane kochen. Das Ende ist nahe. Der Mensch ist schuld.

Ein Mahnmal in Form eines Bücherberges. Mitten in der Abteilung für Kinder- und Jugendbücher. Mit der Botschaft: Auf diesem Scheiterhaufen zünden wir alle Klimaleugner an und frohlocken über ihr schmerzhaftes Winden im Klimafeuer.

Unterdessen erklären Jogi Löw und Peter Maffay, dass sie Greta Thunberg bewundern. Maffay hätte kein Problem mit einem Bundeskanzler Habeck.

Im Verfasser dieser Zeilen regt sich ein Verdacht. Von der Schneeflockenwehleidigkeit über Sozialromantik, Opferdiskurs sowie Wehrverweigerung zieht sich ein roter Faden zu Maffay-Schnulzen-Gesülze, Gretas „Szenen aus dem Herzen“ und Habecks Genderdiskurs. Dem männlichen Feministen gleich.

Eine Einladung an die Völker Afrikas wie Asiens Europa vom weißen alten Mann zu befreien.

Ein weiter Weg von Karl May, Erich Kästner oder Enid Blyten zum Schnulzen-Gesülz-Scheiterhaufen für Klimaleugner…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Kasa Fue Lizenz: CC BY-SA 4.0]