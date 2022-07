Florida schützt Schulkinder vor kulturmarxistischer Indoktrinierung

Autor: B.T. Judy Baxter CC BY-NC-SA 2.0

Linke Demokraten kritisieren scharf das Gesetz zur Stärkung der Elternrechte

Der von den Republikanern regierte US-Bundesstaat Florida geht konsequent gegen die kulturmarxistische Indoktrinierung von Kindern vor. Am 1. Juli trat der Parental Rights in Education Act in Kraft, der von seinen Gegnern als „Don’t Say Gay”“-Gesetz bezeichnet wird. Dieses Gesetz zur Stärkung der Elternrechte verbietet es, Kinder in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlechterfragen auf eine Art und Weise zu unterrichten, die nicht „alters- oder entwicklungsgerecht“ ist. Im Gesetzestext wird es als Bemühung beschrieben, „das Grundrecht der Eltern zu stärken, Entscheidungen über die Erziehung und Kontrolle ihrer Kinder zu treffen“.

Kritik an Floridas Gesetz über die Elternrechte kommt wenig überraschend aus der Hauptstadt Washington, wo der linke Demokrat Joseph „Joe“ Biden. Das Weiße Haus bezeichnete das kürzlich in Kraft getretene Gesetz als „Diskriminierung“ und Teil eines „beunruhigenden und gefährlichen“ Trends im ganzen Land, bei dem republikanische Politiker „zynisch auf LGBTQI+“-Personen abzielen, um „politisch zu punkten“.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, dass einige von Floridas „schwächsten Schülern und Familien mehr Angst haben und weniger frei sind”. Und „während das beschämende Gesetz ‚Don’t Say Gay‘ in Kraft tritt, schränken Staatsbeamte, die behaupten, sich für die Freiheit einzusetzen, die Freiheit ihrer amerikanischen Mitbürger ein, einfach sie selbst zu sein”, sagte sie.

Ob die Demokraten von Präsident Biden mit der politisch korrekten Sorge um sexuelle Minderheiten im Herbst bei den Kongresswahlen bei den von hoher Inflation und horrenden Treibstoffpreisen geplagten US-Amerikanern werden punkten können, sei dahingestellt.