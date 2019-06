„Fort Trump“ Rüstungsgüter für US Stützpunkt in Polen

Seit 2014 werden zunehmend amerikanische Truppen in Polen stationiert, im Gegenzug kauft Warschau Rüstungsgüter von den USA. Polens Präsident Duda verpflichtet sich nun mit dem Erwerb von F-35-Kampfflugzeugen, 1.000 weitere US-Soldaten in Polen aufzunehmen.

Der polnische Präsident Duda besuchte das Weiße Haus zum zweiten Mal in diesem Jahr um für eine permanente US-Militärbasis in seinem Land zu werben. Dieser militärische Stützpunkt soll zu Ehren des US Präsidenten den Namen „Fort Trump“ erhalten und zwei Milliarden Dollar „Schutzgeld“ den Amerikaner einbringen.

Die rund 4.500 Soldaten starke Militärpräsenz soll dahingehend um mindestens 1.000 Mann erhöht werden. Außerdem bestätigten US-Beamte, dass Polen am Dienstag den Kauf von 30 der F-35 Kampfjets beantragt hatte.

Klare Ziele hinsichtlich der neuen Truppen formulierte der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz auf dem GLOBSEC-Verteidigungsforum in Bratislava:

„Wir erwarten, dass einige Entscheidungen über die Erhöhung der amerikanischen Präsenz in Polen bekannt gegeben werden. Wir können es aus einer quantitativen Perspektive betrachten, mehr Soldaten, aber auch aus einer qualitativen Perspektive, mehr Ausrüstung … mehr Ausbildung.“

Die Auswirkungen dieses Abkommen könnten sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb bei den Nachbarn brisant werden.

Polen bezieht mehr Fördergelder als jedes anderes Land in der Europäischen Union, trotzdem bleiben gewünschte Gegenleistungen aus, im Gegenteil: Die militärische Beziehungen mit den USA und Donald Trump verbesseren diese Situation keineswegs. Die US Truppen und damit die Amerikanische Machtpräsenz ist ein klarer Eingriff in die Souveränität der EU.

Ebenso steigt die Besorgnis der Kritiker aufgrund des naheliegenden Eskalationspotenzials durch die erhöhte Militärpräsenz nahe Russland. Auch der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko warnte den polnische Außenminister Jacek Czaputowicz dass Weißrussland und Russland auf den US-Standort „Fort Trump“ reagieren müssten.

