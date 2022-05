Gesetz für Schutz der Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts

Autor: B.T. L

US-Republikaner bringen im Kongress Entwurf für Gesetz zum Schutz der Frauen ein

In den USA setzten die Republikaner ein wichtiges Zeichen gegen die um sich greifenden kulturmarxistischen Umtriebe. Wie der Sender Fox News berichtet, bringen im Kongress die Republikaner einen Gesetzesentwurf für eine „Women’s Bill of Rights“ (Gesetz für die Rechte der Frauen) ein, um den Schutz von Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts gesetzlich zu verankern. Die Bezeichnung „Women’s Bill of Rights“ ist angelehnt an die „Bill of Rights“ aus dem Jahr 1791, die den Einwohnern der damals jungen Vereinigten Staaten unveräußerliche Rechte garantierte und bis heute Gültigkeit hat.

Die republikanische Kongressabgeordnete Debbie Lesko aus Arizona, die den Gesetzesantrag Donnerstagmorgen formal eingebracht hat, erklärt: „Ich bin stolz darauf, die ‚Women’s Bill of Rights‘ einzubringen, um zu bekräftigen, wie wichtig es ist, Frauen und ihre einzigartigen und besonderen Eigenschaften und Beiträge zu unserer Nation anzuerkennen. Während die Linke weiterhin versucht, Frauen auszulöschen, müssen wir für Frauen und ihren Platz in unserer Gesellschaft kämpfen. Ob es darum geht, das Wort ‚Mutter‘ im geschriebenen Recht zu erhalten oder sicherzustellen, dass Frauenhäuser für häusliche Gewalt keine biologischen Männer aufnehmen müssen – wir müssen uns für Frauen einsetzen.“

Der Gesetzesentwurf besagt unter anderen, dass aufgrund biologischer Unterschiede nur Frauen in der Lage sind, „schwanger zu werden, Kinder zu gebären und zu stillen“. Auch wird festgehalten, dass Männer aufgrund der Biologie größer und stärker sind als Frauen und dass Frauen besonderer Formen der Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, ausgesetzt sind.

Der republikanische Abgeordnete Jim Banks sagte Fox News Digital, die heutige Demokratische Partei „hat die Agenda der Linken über die Rechte der Frauen gestellt. Heutzutage weigern sich die Demokraten sogar, zuzugeben, dass es Frauen gibt, oder sie als einzigartige Wesen mit einzigartigen Fähigkeiten anzuerkennen“.