Good Bye Dollar! Argentinien zahlt jetzt mit chinesischen Yuan

Autor: U.K. Bild: PublicDomainPictures auf Pixabay Lizenz: –

Neues Zahlungsverkehrsabkommen mit China erlaubt Argentinien Aussenhandel ohne Dollar-Reserven

Die De-Dollarisierung des Welthandels, die Abkehr vom bisher bei internationalen Geschäften dominierenden US-Dollar, gewinnt immer mehr an Fahrt. Ab diesem Monat wird Argentinien seine Importe aus der VR China mit chinesischen Yuan bezahlen. Das erklärte am Mittwoch Argentiniens Wirtschaftsminister Sergio Massa bei einem Treffen mit dem chinesischen Botschafter Zou Xiaoli und Wirtschaftsvertretern in Buenos Aires.

Die technische Grundlage dazu ist ein sogenannter Währungs-Swap, eine bilaterale Zahlungsfazilität über 35 Milliarden Yuan (entspricht ca. 5 Milliarden US-Dollar), die die chinesische Zentral PBOC bereits letzten November Argentinien zur Verfügung gestellt hat. Derartige Fremdwährungsliquidität ist notwendig, um Zahlungsverpflichtungen aus Importen zu erfüllen, wenn diese nicht in der eigenen Landeswährung bezahlt werden können. Beginnend mit April will Argentinien jeden Monat Importwaren im Gegenwert von etwa 1 Milliarde Dollar aus China mit Yuan bezahlen.

Für das hochverschuldete und notorische klamme Land in Südamerika ist dies eine wichtige Erleichterung. Argentinien leidet unter einer Inflationsrate von fast 100 %, die Landeswährung Peso wertet immer weiter ab, und für die mageren Dollarreseven ist das Land von Krediten des Internationalen Währungsfonds IWF in Washington abhängig. Beim IWF steht Argentinien mit beinahe 50 Milliarden Dollar in der Kreide und ist damit dort der größte Einzelschuldner. Ansonsten wäre das Land längst zusammengebrochen. Kritiker werfen dem IWF, bei dem den USA ein de-facto Vetorecht zukommt, jedoch vor, bei der Kreditvergabe unangemessen Einfluss auf die Politik der Empfängerländer zu nehmen.

Die Möglichkeit, Aussenhandel in Yuan zu treiben, dürfte weitreichende Konsequenzen haben. Nicht nur werden argentinische Exporte von Fleisch und vor allem Soja nach China günstiger. Auch andere Handelspartner wie Russland und Saudi-Arabien nehmen mittlerweile am Yuan-Zahlungsverkehr teil und erlauben es damit Argentinien, z.B. auch Rohöl und Diesel dollarfrei zu erwerben.