Hetze wie zur NS-Zeit

Gegen „Rechte“ ist alles erlaubt, was umgekehrt hysterische Empörung hervorruft

Als man heute von den fadenscheinigen Vorwürfen gegen Norbert Hofer seitens der Korruptionsstaatsanwaltschaft auf dem GMX Portal gelesen hat, fand man im Anschluss eine bezeichnende Politkarikatur. Zwei Ei-artige Gebilde unterhalten sich, und das eine sagt: „Früher hatte man die Wahl zwischen Pest und Cholera, heute die zwischen Corona und AfD“. Abgesehen davon, dass das Witzchen eher peinlich als lustig ist, stellt man sich die Frage, was wohl wäre, wenn umgekehrt eine linke Partei mit einer tödlichen Seuche verglichen würde. Ist das nicht genau das selbe woüber was sich ein Herr Bundeskanzler Kurz im Zusammenhang, mit dem im Übrigen völlig harmlosen und wohl bewusst falsch verstandenen „Rattengedicht“ so echauffiert hat? Ist das nicht NS-Diktion? Nein, hier natürlich nicht, AfD-Politiker oder auch ihre Wähler dürfen ungestraft als Seuche bezeichnet werden in unsere, ach so moralisch hochstehenden und politisch korrekten Zeit der Heuchler.

[Autor: H.W. Bild: Screenshot “GMX” Lizenz: –]