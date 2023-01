Hunderttausende gehen gegen Macrons Politik auf die Straße

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Obier Lizenz: CC BY-SA 4.0



In Frankreich haben am Donnerstag Hunderttausende Menschen gegen eine geplante Anhebung des Pensionsalters protestiert. Alle Gewerkschaften hatten zuvor zum Streik gegen die Reform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen.

Infolgedessen blieben viele Schulen geschlossen und der öffentliche Rundfunk sendete Musik anstatt des üblichen Morgen Programms. Bahnverbindungen und der Pariser Nahverkehr waren stark beeinträchtigt.

Weitere Demonstrationen sind in mehr als 200 Städten geplant. Das Innenministerium erwartet zwischen 600.000 und 800.000 Demonstranten. Eine Allianz aller 8 größten Gewerkschaften hatte zu dem Protest aufgerufen, was ein seltenes Ereignis darstellt. Premierministerin Elisabeth Borne hatte in der vergangenen Woche die großen Linien der Pensionsreform angekündigt.

Es ist offensichtlich, dass die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron ein ernstes Problem darstellt, das tiefgreifende Auswirkungen auf die französische Bevölkerung haben wird. Die Tatsache, dass hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen diese Reform zu protestieren, zeigt deutlich, dass die Regierung ihre Entscheidungen ohne angemessene Berücksichtigung der Meinung und der Bedürfnisse ihres eigenen Volkes trifft.