Die tödlichen Unruhen wurden entfacht, als Frankreich ein Gesetz vorantrieb, das das Wahlrecht bei lokalen Wahlen auf alle Bürger ausweiten sollte, die seit mehr als zehn Jahren in Neukaledonien leben. Die Pro-Unabhängigkeits-Fraktionen des Territoriums sehen darin einen gezielten Versuch, die Macht der indigenen Kanaken zu schwächen.

Als erste Reaktion auf die weitverbreiteten Ausschreitungen, Plünderungen, Straßensperren und Brandstiftungen, die sowohl die Polizei als auch private Unternehmen trafen und mindestens sechs Menschen töteten, entsandte Frankreich Truppen, mehr als tausend zusätzliche Polizeibeamte und verbot die Social-Media-Plattform TikTok. Australien und Neuseeland schickten Flugzeuge in das Territorium, um ihre Bürger zu evakuieren, während der internationale Flughafen in der Hauptstadt Noumea für den kommerziellen Verkehr geschlossen blieb.

Vergangene Woche reiste Macron in das etwa 1.450 Kilometer östlich von Australien gelegene Territorium. Nach Gesprächen mit lokalen politischen Führern verpflichtete sich Macron, die Umsetzung der Wahlreform zu verzögern – jedoch nicht zu beenden. „Ich habe mich verpflichtet, sicherzustellen, dass diese Reform nicht mit Gewalt durchgesetzt wird”, sagte er Reportern und betonte, dass er wünsche, die Reform solle von einer breiteren Zustimmung der verschiedenen Interessengruppen über die Zukunft des Territoriums begleitet werden.

Neukaledonien hat etwa 271.000 Einwohner, von denen etwa ein Viertel sich als Europäer identifiziert. Es gibt eine bedeutende Unabhängigkeitsbewegung unter den einheimischen Kanaken, die die Erweiterung des nicht-einheimischen Wähleranteils verständlicherweise als Hindernis für ihre Unabhängigkeitsbestrebungen ansehen. Ein Abkommen von 1998 gewährte dem aus mehreren Inseln bestehenden Territorium ein gewisses Maß an Autonomie, das drei Vertreter im französischen Parlament hat. Die Bevölkerung hat in drei Referenden gegen die Unabhängigkeit gestimmt, das jüngste fand 2021 statt. Laut der Zeitung „Globe and Mail“ haben sowohl China als auch Russland Beziehungen zur Unabhängigkeitsbewegung Neukaledoniens geknüpft. Behauptungen, die neuesten Unruhen seien das Ergebnis „ausländischer Einmischung”, sollten jedoch mit Skepsis betrachtet werden.

Inzwischen herrscht weiterhin Unsicherheit um die Nickelproduktion Neukaledoniens – einem wichtigen Rohstoff für Batterien von Elektrofahrzeugen sowie für Edelstahl. Das Territorium beherbergt das fünftgrößte Nickelvorkommen der Welt. Die meisten Nickelminen haben den Betrieb eingestellt, und die Weltmarktpreise für Nickel schossen auf Neunmonatshochs, bevor sie wieder zurückgingen.

Schon vor den politischen Unruhen befand sich Neukaledoniens Nickelindustrie in einer prekären Lage. Die drei Verarbeitungsanlagen steckten in ernsten finanziellen Schwierigkeiten, was zu Verhandlungen über französische Rettungspakete führte. Macron scheint hochmotiviert zu sein, die Weltöffentlichkeit von einem schwelenden Überrest des einst mächtigen französischen Imperiums abzulenken – und einen Aufstand niederzuschlagen, der weltweite Sympathie und Unterstützung für die indigene Bevölkerung Neukaledoniens anziehen könnte.