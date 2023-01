Autor: A.R. Bild: Wikipedia/acaben Lizenz: CC BY-SA 2.0



Der jüngste Bericht über Hunter Bidens Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten und angebliche Millionenbeträge, die er durch diese Beziehungen erhalten hat, stellt eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit dar.

Es ist besorgniserregend, dass Hunter Biden, der Sohn des aktuellen US-Präsidenten, offenbar in einem Haus, in dem Dokumente unter Verschluss, gelagert wurden, gelebt hat, während er Geschäfte mit Geschäftsleuten abwickelte, die Verbindungen zur höchsten Ebene der chinesischen Geheimdienstes aufwiesen.

Laut Berichten von Seamus Bruner, einem erfahrenen Forscher und Mitarbeiter des investigativen Journalisten Peter Schweizer, soll Hunter Biden “während er drogenabhängig war, sich mit Prostituierten herumtrieb und Geschäfte mit Geschäftsleuten machte, die mit den höchsten Ebenen des chinesischen Geheimdienstes (CCP)verbunden waren, in dem Haus gelebt haben, in dem Joe Biden geheime Dokumente aufbewahrte.”

Ein weiteres besorgniserregendes Detail, das ans Licht kam, ist, dass Hunter Biden “Miete” in einer Höhe von exakt 49.910 Dollar aufführte , dass es sich bei diesem Geld jedoch um die Höhe einer Kaution und 6 Monats Miete für ein erstklassiges Büro im prestigeträchtigen „House of Sweden“ in Washington DC handelte. Interessanterweise decken sich die Daten, an denen Hunter als in der Residenz in Wilmington lebend aufgeführt wird, mit dem Zeitraum, in dem Mitglieder der Biden-Familie Geld von ausländischen Geschäftsleuten erhielten, die enge Verbindungen zur höchsten Ebene der chinesischen Staatsnachrichtendienste aufwiesen, insbesondere durch das staatlich gesteuerte Energieunternehmen CEFC.

Unweigerlich werfen diese Enthüllungen Fragen zur Rolle von Joe Biden in diesen Angelegenheiten auf. Obwohl der aktuelle Präsident nicht direkt in diese speziellen Geschäfte verwickelt zu sein scheint, stellt sich die Frage, ob er genug Einfluss hatte oder genug Wissen darüber besaß, um die potenziellen Interessenkonflikte und Gefahren für die nationale Sicherheit zu verhindern. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Joe Biden schnell und transparent handelt, um diese Bedenken auszuräumen und das Vertrauen der Öffentlichkeit einigermaßen wiederherzustellen.

Es ist bezeichnend, dass Hunter Biden seine Beziehungen zu chinesischen Geheimdiensten und die Millionen von Dollar, die er durch diese Beziehungen erhalten hat, nicht offenlegt hat. Diese Enthüllungen zeigen einen Weg in weitere Abgründe auf, die man hinter mangelnder Transparenz zu verstecken sucht.

Natürlich müssen, die Ergebnisse der Untersuchungen abgewartet werden, um ein vollständiges und genaues Bild der Ereignisse zu erhalten. Dennoch kann man nicht leugnen, dass die Enthüllungen über Hunter Biden und seine Beziehungen zu chinesischen Geheimdiensten und Unternehmen, die enge Verbindungen zur chinesischen kommunistischen Partei haben, besorgniserregend sind und dringend weiterer Untersuchungen bedürfen.