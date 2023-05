Jeder fünfte Deutsche armutsgefährdet

Autor: A.R. Bilder: pxhere Lizenz: CC0

Die alarmierenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdeutlichen die bedrohliche Lage in Deutschland: Etwa jeder Fünfte ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen.

Im Jahr 2022 waren rund 17,3 Millionen Menschen von dieser bitteren Realität betroffen, was einem Anteil von 20,9 Prozent der Bevölkerung entspricht. Besorgniserregend ist zudem, dass sich diese Zahlen im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben. Die Statistiker berufen sich auf erste Ergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC).

Die Definition von Armutsgefährdung basiert auf verschiedenen Faktoren, wie einem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze, erheblicher materieller und sozialer Entbehrung im Haushalt oder einer sehr geringen Erwerbsbeteiligung. Es ist alarmierend zu erfahren, dass so viele armutsgefährdet sind. 5,1 Millionen Menschen (6,1 Prozent) leiden unter erheblicher materieller und sozialer Entbehrung, was zu starken Einschränkungen in ihrem Alltag führt.

Die Situation in Deutschland steht im Vergleich mit anderen EU-Ländern: Im Jahr 2022 war der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen in Finnland mit 16,3 Prozent am geringsten, während Bulgarien mit 32,2 Prozent die traurige Spitzenposition einnimmt. Im Jahr 2021 lag Deutschland mit einem Anteil von 21 Prozent knapp unter dem EU-Durchschnitt von 21,7 Prozent.

Die zunehmende Armut in Deutschland erfordert dringende Maßnahmen. Angesichts steigender Energiepreise und wachsender Inflation sind immer mehr Menschen bedroht. Zusätzlich kommen die unglaublichen Migrationswellen der vergangenen Jahre dazu. Deutschland spielt sich als Rückgrat der EU und als Retter für jeden Migranten auf. Das ist ein reiner Selbstmord, nichts anderes. Die Zahlen des Bundesamtes überraschen also keineswegs. Doch neben der unfähigen deutschen Regierung ist natürlich auch die EU aufs schärfste zu kritisieren. Das Wirtschaftsbündnis, dass sich zu einem politischen Apparat transformiert hat, versagt in praktisch jeder Disziplin in kaum vorstellbarer Art und Weise.

Die BRD muss zahlen und wird sich mit ihrem Kurs daran früher oder später den Rücken brechen.