Kalifornien: 125 Millionen Dollar Corona-Hilfe für illegale Einwanderer

Gouverneur Newsom will etwas für „unsere Nachbarn und Freunde ohne Papiere“ tun

Die Coronakrise stellt die Bundesstaaten der USA vor große Herausforderungen, insbesondere auch in finanzieller Natur. Kalifornien ist da keine Ausnahme, doch der von den linken Demokraten regierte Westküstenstaat unterstützt auch illegale Einwanderer auf sehr großzügige Weise.

Wie am 15. April das Gouverneursbüro bekanntgab, kündigte Gouverneur Gavin Newsom eine „beispiellose Katastrophenhilfe-Unterstützung in Höhe von 125 Millionen Dollar für arbeitende Kalifornier an“. Der linke Politiker hat dabei allerdings nicht US-Bürger im Auge, sondern illegale Einwanderer. Denn das im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand und privaten Spendern aufgebrachte Geld wird „undokumentierten Migranten“ – so lautet in den USA die politisch korrekte Bezeichnung für illegale Einwanderer –, die von Covid-19 betroffen sind, finanzielle Unterstützung gewähren.

Dafür soll ein Fonds eingerichtet werden, zu dem der Bundesstaat Kalifornien 75 Millionen Dollar beisteuert, und die restlichen 50 Millionen Dollar sollen von „wohltätigen Partnern“ kommen. Die großzügige Unterstützung der illegalen Einwanderer begründet Gouverneur Newsom damit, dass „Kalifornien der (ethnisch, Anm.) vielfältigste Bundesstaat der Nation ist. Unsere Vielfältigkeit mach und stärker und widerstandsfähiger. Jeder Kalifornier, einschließlich unserer undokumentierten Nachbarn und Freunde sollen wissen, dass Kalifornien da ist, um in der Krise jeden zu unterstützen.“

Außerdem sagte Newsom, dass etwa zehn Prozent der kalifornischen Arbeitnehmer illegale Einwanderer sind und bundesstaatliche und lokale Steuern zahlen. Die hohe Zahl illegaler Einwanderer im Bundesstaat erklärt sich wiederum daraus, dass Kalifornien – im Gegensatz zu US-Präsident Trump – eine lasche Migrationspolitik betreibt.

