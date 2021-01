Linke Verschwörungstheorie: Putin steckt hinter Erstürmung des Kapitols

Parlamentspräsidentin Pelosi: „Alle Wege führen zu Putin“

Dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump und seinen Anhängern wird oft ein Hang zu Verschwörungstheorien vorgeworfen. Dem scheinen aber die Demokraten um nichts nachzustehen, wie eine Unterhaltung zwischen Nancy Pelosi, der Sprecherin (Vorsitzenden) des Repräsentantenhauses mit Hillary Clinton, der gescheiterten Präsidentschaftskandidatin des Jahres 2016, zeigt. Geführt wurde das Gespräch über die Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner auf Clintons Internet-Podcast „You and Me Both“.

Im Zuge des Gesprächs argumentierte Clinton, dass Trump „andere Absichten hat“ und fügte sofort hinzu, „ich glaube, wir wissen es noch nicht“, was diese sind. Anschließend fragte sie laut, „wer die Fäden zieht“. Außerdem sagte Clinton, sie würde gerne Trumps Telefonaufzeichnungen sehen um zu erfahren, ob er am Tag der Erstürmung des Kapitols mit Putin sprach. Dann fragte sie Pelosi, ob sie glaube, „dass wir eine Art 9/11-Kommission brauchen um alles zu untersuchen und zu berichten, dass sie (Trump und Putin, Anm.) an einem Strang ziehen und erklären, was geschah?“.

Pelosi bejahte dies und sagte, wenn es Trump gehe, „führen alle Wege zu Putin“. Und die demokratische Spitzenpolitikerin führte weiter aus: „Ich weiß nicht, was Putin politisch, finanziell oder persönlich mit ihm zu tun hat, aber was letzte Woche geschah, ist ein Geschenk für Putin. Denn Putin will die Demokratie in unserem Land auf der ganzen Welt untergraben.“ Beweise für ihre krude Theorie konnte Pelosi freilich nicht vorlegen.

