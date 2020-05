Linksextremisten als Merkels Stiefeltruppe

Angriffe auf Demos gegen die überzogenen Corona-Maßnahmen beweist die Regierungstreue des linksextremen „Schwarzen Blocks“

Als ein Rudel von etwa 40 bis 50 Linksextremisten am Wochenende Demonstranten, die für die durch das deutsche Grundgesetz garantierte Freiheit eintraten, angegriffen hat, wurden mehrere Personen vom linken Mob verletzt. Ein Mann schwebt seitdem in Lebensgefahr. „Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter die Männer gezielt angriffen haben“. Von den Behörden wurden unter anderem Schlagringe und eine Gaspistole sichergestellt. An der Demonstration in Stuttgart gegen die Corona-Maßnahmen haben mehrere Tausend Menschen teilgenommen, auch solche, die eher der Linken zuzuordnen sind.

Auch in Frankfurt, so weiß die FAZ zu berichten, hat der ehemalige „Attac-Aktivist Hajo Köhn, der inzwischen zum entschlossenen Gegner von Corona-Maßnahmen geworden ist, eine Versammlung abgehalten. Auch hier haben Linksextremisten zugeschlagen: „Mit Trommelschlägen und Sprechchören versuchten die Linken, die Demonstration von Köhn zu stören“.

In der „Qualitätszeitung“ FAZ werden freilich die Linksextremisten nicht als solche bezeichnet, hier liest man: „Auf dem Opernplatz hielten Anhänger antifaschistischer Gruppierungen Gegner der Corona-Politik davon ab, weiter in die Innenstadt in Richtung Roßmarkt (Frankfurt) zu ziehen. Sie stellten sich ihnen mit Bannern und Transparenten in den Weg.“

Skurril wird es aber dann, wenn der Verweis auf das Grundgesetz bereits als Zeichen rechter Provokation herhalten muss: „Die Anhänger rechter Gruppierungen provozierten ihrerseits durch entsprechende Parolen und indem sie auf die Rechte des Grundgesetzes verwiesen und Kopien davon hochhielten“. Hier offenbart sich deutlich die Nähe der linken Schreiberlinge zu dem gewaltbereiten linksextremen Gesindel, das im Namen eines angeblichen „Antifaschismus“ auf Andersdenkende einprügelt.

Für wen die schwarz gekleideten Linksradikalen prügeln, wird aus Aussagen wie der des bayerische Ministerpräsident Söder, auch klar. Er erkennt in den Corona-Demos die „eindeutige Handschrift der AfD und anderer Rechtsgruppen“. Also zur Klarstellung: Wer für die Einhaltung des Grundgesetzes eintritt, ist AfD-Anhänger oder gehört einer andere „Rechtsgruppe“ an und darf von Linksextremisten verprügelt werden!

[Autor: H.W.