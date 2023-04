„Madame Butterfly“: Das Original

Autor: H.M. Bilder: Theater-Center-Forum Lizenz: –

Das Theater-Centrum-Forum spielt die Geschichte der kleinen Frau Schmetterling

Dank Giacomo Puccinis beliebter Oper „Madame Butterfly“ ist das Schicksal der „Kleinen Frau Schmetterling“ allgemein bekannt. Jetzt hat das Theater-Center-Forum in der Porzellangasse das Theaterstück von David Belasco, auf dem das Opernlibretto beruht, auf die Bühne gebracht. Mit sensationellem Erfolg. Das liegt einerseits an der zweckdienlichen Inszenierung von Manfred Loydolt, der den amerikanischen Text auch neu übersetzte und selbst den Fürsten Yamadori spielt. Andererseits an der großartigen Leistung von Xiting Shan in der Titelrolle. Wie sie die Rolle der japanischen Geisha gestaltet, die felsenfest an die Liebe und die Rückkehr des US-amerikanischen Windhunds B. J. Pinkerton glaubt, ist einfach großartig. Auch wer wenig bis keine Ahnung vom japanischen Gesellschaftssystem hat, wird von Shans eindringlicher Darstellung beeindruckt sein. Sie ist in ihrer unerschütterlichen Liebe wie in ihrer tödlichen Enttäuschung absolut authentisch, wirkt in keiner Phase des Stücks oberflächlich oder gar sentimental. Eine tolle Leistung. Ihr zur Seite gibt Sissi Gotsbacher die Suzuki, Dongnein Xina Shan, die zwielichtige Madame Cai und Anita Tauber die Kate Pinkerton. Mark Rayak ist vor der Pause ein Krieger im Dienste Yamadoris, danach Leutnant Pinkerton und Rene Huget gibt den Konsul Sharpless. Ein sehr empfehlenswerter Theaterabend!

Weitere Vorstellungen täglich bis 15. April im Theater-Center-Forum, Porzellangasse 50, 1090 Wien.