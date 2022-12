Mehrheit fürchtet Dritten Weltkrieg

Autor: G.B. Bild: Wikipedia/United States Department of Energy Lizenz: public domain



In Internationaler Umfrage rechnen 73 Prozent mit einem großen Krieg in den nächsten 25 Jahren

Das internationale Meinungsforschungsinstitut Ipsos führte Ende September bis Anfang Oktober eine Umfrage unter 32.500 Personen in 33 Ländern durch. Das Ergebnis der Umfrage, welche vom kanadischen Think-Tank Halifax International Security Forum in Auftrag gegeben wurde, spiegelt die weltweiten Befürchtungen vieler Bürger wider. Auf die Frage, ob man mit einem großen weltweiten Konflikt innerhalb der nächsten 25 Jahre rechne, vergleichbar den beiden Weltkriegen, bejahten dies 73 Prozent aller Befragten. Ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Liste führen die Australier mit 81 Prozent an. Down Under liegt an den geopolitischen Schnittstellen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sowohl als Teil der westlichen Welt, als auch als indo-pazifische Mittelmacht.

In den drei Nuklearmächten der NATO, USA, UK, Frankreich liegt der Wert bei jeweils drei Viertel. In China fürchten überraschenderweise „lediglich“ 64 Prozent einen großen Konflikt. Möglicherweise eine statistische Unschärfe, da ländliche Bevölkerung in China schwer zu erfassen ist. Was dagegen spricht ist die Tatsache, dass sich 51 Prozent der Japaner vergleichsweise „sicher“ fühlen. Ein ostasiatisches Paradoxon? Jedenfalls hat in allen befragten Ländern die Mehrheit der Bürger die Frage mit „Ja“ beantwortet.

64 Prozent der Befragten sprachen sich für eine verstärkte Aufrüstung der Streitkräfte ihrer jeweiligen Länder aus. Wenig überraschend führt die Ukraine diese Liste mit 84 Prozent an. In Indien, eingekeilt zwischen China und Pakistan, ist der Wert ebenso hoch. Polen, welches sich anschickt die größte Panzerarmee Europas aufzubauen, wird hierbei von 81 Prozent der Bevölkerung unterstützt.