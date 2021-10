Nach Afghanistan-Kritik: US-Soldat muss ohne Anklage ins Gefängnis

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Tommy Bellegarde Lizenz: Public Domain



Der Infanterieoffizier des US Marine Corps verlangte in einem in einem Internet-Video, dass die US-Führung Rechenschaft ablegen müsse.

Wie das Marine-Corps bestätigte, befindet sich Oberstleutnant Scheller nun im Gefängnis. Sein Video, in dem er die Regierung für den missratenen Abzug verantwortlich machte, verbreitete sich umgehend und brachte ihm wohl unerwünschte Bekanntheit ein. Seine Inhaftierung wird nun vehement kritisiert.

Der Offizier brachte in dem Video seine „wachsende Unzufriedenheit und Verachtung” über den Umgang der USA mit dem Rückzug aus Afghanistan zum Ausdruck. Dabei sagte Scheller nur, dass die Menschen verärgert seien, da ihre Führungskräfte sie im Stich ließen. Niemand sei bereit Verantwortung zu übernehmen.

Das Video wurde veröffentlich nachdem 13 US-Soldaten und mehr als 160 afghanische Zivilisten bei einem Selbstmordattentat vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul ums Leben kamen. Westliche Staatsangehörige und einheimische Helfer wurden aber zuvor in letzter Minute evakuiert. Scheller wurde nach seiner Kritik als Bataillonskommandeur sofort abgelöst.

Momentan befindet sich der Infanterieoffizier in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Zeit, Datum und Ort der Anhörung stehen, laut dem Sprecher des Marine Corps, Sam Stephenson, noch nicht fest.

„Alles, was unser Sohn tat, war, die Fragen zu stellen, die sich jeder stellte. Aber sie hatten zu viel Angst, um sie laut auszusprechen. Sie haben ihm einen Maulkorb verpasst und ihn gebeten, nicht zu sprechen. Er tat es, und sie sperrten ihn ein. Sie wissen nicht, was sie mit ihm machen sollen“, so der Vater des Inhaftierten.

Laut Beamten des US-Marine Corps, gebe es keine spezifischen Anklagen gegen Scheller . Es müsse erst geprüft werden, ob gegen den Kommandeur eine Anklage wegen Missachtung von Beamten, vorsätzlichen Ungehorsams gegenüber einem vorgesetzten Offizier, Nichtbefolgung rechtmäßiger allgemeiner Befehle oder ungebührlichen Verhaltens gegenüber einem Offizier und Ehrenmann zu eingebracht werde.

Wie der bekannte Fox-News-Moderator Tucker Carlson treffend erklärte, bestehe Schellers Verbrechen einzig und alleine darin, der Macht die Wahrheit zu sagen. Damit konnte die Führung nicht umgehen.

Auch der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und der republikanische Kongressabgeordnete, Matt Gaetz, äußerten sich zu dem Verhalten der Biden-Regierung negativ auf Twitter. Das unverblümte US-Marine mache bessere Arbeit als der derzeitige US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.