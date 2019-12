Reaktionärer Adventkalender V

London 2019

Die Staats- und Regierungschefs kommen anlässlich eines Jubiläums zusammen. Das informelle Gründungsmotto lautete: To keep Germans down, to keep Russians out, to keep Americans in.

50 Jahre darauf stellte sich die Frage: Wo ist der Feind?

70 Jahre nach Gründung sind die Fragen vergleichsweise einfach zu beantworten.

Die Länder des Westens stehen unter Belagerung:

Unter Belagerung Afrikas. Rohstoffe werden durch Russland und China ausgebeutet. Die Menschenmengen drängen Richtung Europa.

Unter Belagerung des Islam. Rohstoffe werden aufgeteilt. Die Menschenmengen drängen Richtung Europa.

Unter Belagerung Chinas. Waren, Arbeitskräfte sowie Spione drängen Richtung Westen.

Russland unter Belagerung Chinas. Menschenleere, rohstoffreiche Regionen stehen unter dem Druck menschenreicher, rohstoffarmer Regionen.

Japan unter Belagerung Chinas. Vietnam unter Belagerung Chinas. Australien unter Belagerung Chinas. Etc. etc. etc.

Die NATO, das letzte Instrument der Mächte des Westens, bringt eine Verurteilung Chinas zustande. Im Sinne von Bedrohung und Herausforderung.

Merkel bringt das Kunststück zustande China im Sinne der deutschen Exportwirtschaft gewähren zu lassen, während heimische Atomkraft sowie heimische Kohlekraft am Altar von Greta Thunberg geopfert wird.

Macron bringt das Kunststück zustande die Türkei mitsamt Syrien auf den obersten Bereich der Tagesordnung zu setzen, während mit Russland und China – ohne Amerika – über Raketensysteme verhandelt werden soll.

US-Präsident Trump landet in London. Die Ausgaben der NATO haben sich in drei Jahren um 130 Milliarden Dollar erhöht. Die Türkei ist aus dem F-35 Programm ausgeschieden worden. Deutschland zahlt mittlerweile gleich viel fürs NATO-Budget wie die USA.

Trump bezeichnet Macrons Aussagen über den „Hirntod“ der NATO für beleidigend. Niemand braucht die NATO mehr als Frankreich. Und im Übrigen: Verhängt ihr Steuern über unsere Unternehmen, verhängen wir Steuern über eure Unternehmen.

Brüssel, Berlin, Paris, Medien etc. wenden sich abgewidert ab. Sie wenden sich dem multi-lateralismus, dem multi-kulturalismus, dem multi-ökogolismus etc. zu.

Der Demolition Man haut auf den Tisch und stellt eine einfache Frage: Wer hat die beiden letzten Weltkriege entschieden. Wer hat den Kalten Krieg entschieden. Wer garantiert die Sicherheit Europas. Wer steht zwischen den kleinen, gelben Männern und den großen, weißen Männern…

Der Verfasser dieser Zeilen erinnert sich des Films: Demolition Man.

Kein Alkohol. Keine Zigaretten. Kein Fleisch. Kein Geschlechtsverkehr. Keine Gewalt. Keine Kraftausdrücke. Etc. Dafür E-Mobilität, Gleichheit sowie stupide Langeweile.

Demolition Man landet nicht in der Zukunft, sondern in Europa…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Admin Lizenz: CC BY-SA 2.0 de]