Reaktionärer Adventkalender XVI

Es gibt sie doch noch. Die „Bild“-Reportagen, welche der alte Springer gerne gelesen hätte.

Fair Play einstiger Gegner zur „Battle of the Bulge.“ Die Ardennenoffensive jährt sich zum 75. Male. Hitler beabsichtigte von Mansteins Sichelschnittplan von 1940 zu wiederholen. Jedoch im kleineren Rahmen. Ein Vorstoß aus dem Luxemburgischen Raum heraus mit Stoßrichtung Antwerpen. Ziel war es die Briten und zwei US-amerikanische Armeen von der 3. US-Armee unter Patton abzuschneiden und Richtung Kanal zu drängen.

Generalstabschef Guderian verzweifelte. Jeder Schuss Munition und jeder Tropfen Treibstoff im Westen fehlte bitterlich an der Ostfront. Wo Stalin mit Zusammenbruch der Ardennenoffensive die Rote Armee wiederum zum Angriff antreten ließ.

Trotz alledem erfüllten beide Seiten ihre Pflicht und erbrachten herausragende soldatische Leistungen. Veteranen der US-Armee trafen 75 Jahre nach dem Beginn der Schlacht wieder auf den alten Feldern ein. Der Respekt vor dem einstigen Gegner wird großgeschrieben. Trauer um die gefallenen Kameraden. Keine Verbitterung gegenüber dem alten Feind. Im Gegenteil. Streben nach Versöhnung und Freundschaft.

Ein ehemaliger Kommandant eines deutschen Königstigers trifft auf eine Runde amerikanischer und britischer Veteranen. Die Anglo-Amerikaner flüstern ehrfürchtig: „The Kingtiger-Commander is coming“. Jürgen Tegethoff ist zunächst zurückhaltend, aber der Empfang der Anglo-Amerikaner ist derart jovial und kameradschaftlich, dass rasch Freundschaft geschlossen wird.

In den Lokalen von Bastogne müssen dieser Tage keine Veteranen der Alliierten für ihr Essen bezahlen. Die Amerikaner bestehen darauf, dass auch der deutsche Panzerkommandant Tegethoff eingeladen ist. Der amerikanische Panzerjäger Wayne Field hat rasch einen Spitznamen für Tegethoff gefunden, der sich unter den Anglo-Amerikanern rasch herumspricht. „The German Gentleman“.

Field begrüßt den „German Gentleman“ mit den Worten: „Ich bin froh Ihnen diesmal als Freund gegenübertreten zu dürfen.“

Man verabschiedet einander auch als Freunde. Und man fasst den Entschluss einander nächstes Jahr beim Veteranentreffen wieder zu sehen. Sofern es die Gesundheit zulässt. Was alle den Männern wünschen, die in diesem Ringen ihre Pflicht erfüllten und heute noch ihre Pflicht erfüllen, indem sie der Jugend ein Beispiel an Tugendhaftigkeit, Kameradschaft und Versöhnung sind.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Bundesarchiv, Bild 146-1975-102-14A / Hamann Lizenz: CC BY-SA 3.0 de]