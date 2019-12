Reaktionärer Adventkalender XVII

Der Verfasser dieser Zeilen begibt sich auf die Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Der geneigte Leser soll bitte nichts weitererzählen. Das Christkindl soll eine Überraschung bleiben.

Man betritt die Buchhandlung. Das einst ehrwürdige Genre des historischen Romans befindet sich nunmehr neben Frauenromanen. Der Verfasser ist sich nicht sicher, dies schon einmal erwähnt zu haben, aber doppelt hält besser. Früher waren die historischen Romane neben der Rubrik Geschichte & Politik. Diese hat nunmehr den neuen Nachbarn Biographien & Psychologie. Diese könnte früher neben den Frauenromanen gewesen sein. Aber aufgrund der alten Anordnung weiß dies der Verfasser nicht so genau. Die gute alte rechte Ecke war immer die gute alte rechte Ecke. Bücherecke…

Gibt es eigentlich Männerromane? Und wenn nein, warum nicht? Mhm? Marktlücke? Wobei Tom Clancy und Frederick Forsythe auf diesem Gebiet eigentlich als solche gelten könnten.

Überaus prominent sind die Biographien von Michelle Obama und Hillary Clinton. Möglicherweise durchaus passend im Zusammenhang mit Psychologie.

Weiter Richtung Kinderbücher. Also Pst! „Unsere Erde für Erstleser.“ Letztes Kapitel Klimawandel. Das Klima wird durch den Treibhausgaseffekt beeinflusst. Treibhausgase sind CO2 sowie Methan. Der Lebenswandel des modernen Menschen hat einen großen Einfluss…Zurück ins Regal!

Wissen für Kinder. „Greta.“ Dünn für kleine Kinder. Und nochmals „Greta.“ Etwas umfangreicher für größere Kinder. Und „Jeden Freitag die Welt bewegen.“ Dies war derart absurd, dass es nicht einmal der Mühe wert empfunden wurde kurz durchzublättern.

Dann schlug es ein wie ein Meteorit: „Twittern alleine reicht nicht Donald Trump.“

Dies sind keine Witze, die sich der Verfasser dieser Zeilen ausgedacht hat. Besagte Buchtitel existieren tatsächlich in Regalen großer Buchhandlungen für Kinder.

Von vier Jahren bis zwölf Jahren werden die Kleinen tatsächlich bereits damit bombardiert, dass Greta Thunberg eine Heldin sei und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika eine Mischung aus Darth Vader, Gargamel und Montgomery Burns.

Besagte Bücher befinden sich in einem Regal mit der altehrwürdigen „Was ist Was“-Reihe. Die alten Texte versuchen den Kindern zu erklären, dass die Vergangenheit ein fremdes Land ist. Mit eigenen Regeln und eigenen Gesetzen. Die Pioniere die den Wilden Westen erschlossen wurden noch für Opfermut sowie Entschlossenheit hervorgehoben. Heute handelt es sich um goldgierige Rassisten, die die Indianer massakrierten.

Die Römer wurden früher als Fundament unserer abendländischen Zivilisation beschrieben. Heute sind es gewaltbesessene, rücksichtslose Eroberer und die Erfinder der Unterdrückung der Unterschicht.

Aus wagemutigen Eroberern und Entdeckern, welche den Astronauten gleich völlig neue Welten erschlossen und den Horizont der Menschheit erweiterten, werden brutale wie blutsaufende Bestien. Eingeborene abschlachtend wie ausbeutend.

Sogar Dinosaurier, Mammuts und Säbelzahntiger müssen als Mahnmal für Unanpassungsfähigkeit herhalten. Wenn der Mensch nicht aufhört CO2 auszustoßen, wird er das Schicksal des Tyrannosaurus erleiden.

Jede Epoche der Erdgeschichte, jede Epoche der Menschheitsgeschichte, jede Region sowie jedes Ereignis wird von sozial-romantischen, anti-faschistischen, klassenkämpferischen, feministischen, multi-kulturalistischen Klimarettern umgedeutet, umgeschrieben und hysterisiert.

Die Kinder sollen Angst vor der Technologie und der Zukunft bekommen. Anstatt sie für Technologie zu begeistern und ihnen Lebenslust, Lesefreude und Lernfreude zu vermitteln.

Stattdessen wird ihnen eingebläut, dass ein schulschwänzendes Mädchen mit apokalyptischen Phantasien eine Heldin sei. Präsident Trump steht pars pro toto für die USA und somit als Zielscheibe für Anti-Amerikanismus sowie sämtliche übrigen althergebrachten Werte wie Tradition, klassisches Familienbild, Pioniergeist und Wehrhaftigkeit.

Sollen die Kinder von den dunklen Seiten der Geschichte nichts erfahren? Keineswegs. Aber im Sinne von fremde Zeiten, fremde Sitten. Die alten Römer waren die alten Römer. Die Freibeuter waren die Freibeuter. Die Pioniere waren die Pioniere.

Andernfalls erhalten wir einen Vorgeschmack auf unsere lieben Kleinen in einigen Jahren, wenn wir den „Fridays for Future“-Aktivisten heute zuhören. Hysterische Nervenbündel, die in wenigen Sätzen zig Mal „stark“ und dutzendfach „klar“ von sich geben. Die Abnahme des Wortschatzes sowie der Ausdrucksweise steht im direkten Zusammenhang mit dem Anstieg von versäumten Unterrichtsstunden.

Manche könnten einwenden die Jugend hatte schon immer verrückte Ideen und trug furchtbare Modeerscheinungen. Dies ist wahr. Aber im Unterschied zu löchrigen Hosen, langen Haaren bei Burschen sowie Piercings werden die Ideen des Klimawahns durch UNO, EU, Regierungen, Medien, Gewerkschaft, Lehrerschaft etc. implementiert, instrumentalisiert und perpetuiert.

Daher müssen Vernünftige gegenhalten. Kinder und Jugendliche mit Fakten überzeugen. Die Manipulatoren im Hintergrund benennen und mit Fakten bombardieren.

Der Verfasser dieser Zeilen ist dankbar für seine vernünftigen Kinder. Und überlegt sich ein Buch zu schreiben…

[Autor: G.B. Bild: Screenshot “Amazon” Lizenz: –]