Gretas Krieg mit der Bahn

Fake News: Greta T. postet inszeniertes Mitleids-Photo

Die Zeichen auf ein baldiges Ende des Klima-Irrsinns stehen auf Grün. Nachdem sich Greta Thunberg sowohl gegen Autos, als auch gegen Flugzeugen verschworen hatte, blieb nur die Bahn.

Doch auch mit dieser scheint Greta T. nun einen Kleinkrieg angezettelt zu haben. Und so postete die schwedische Schulschwänzerin ein Bild, das sie mit einem halben Dutzend Taschen auf dem Boden eines Zugabteils herumlungern zeigt. Dazu folgende Aufschrift: „”Ich reise gerade in einem überfüllten Zug durch Deutschland. Endlich bin ich auf dem Heimweg.”

Darauf antwortete nun die Deutsche Bahn, bei Gott kein Gegner der Klima-Industrie, schließlich profitiert sie davon: „Danke, dass du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist.”

Tja, liebe Greta T. Damit bist Du endgültig entzaubert! Fährst schön gemütlich 1. Klasse und setzt Dich dann für ein armseliges Mitleids-Photo auf Kosten des Images der Bahn auf den Boden! Wer hat Dich denn dort hinbeordert, um die Stimmung noch fest anzuheizen? Der reiche Investor Ingmar Rentzhog? Dein Vater, das PR-Genie?

Die Geschichte aber beweist ein Weiteres: Greta geht’s gar nicht ums Klima, sondern ausschließlich um PR. Denn was ist die Folge dieses gestellten Bildes? Die Züge stehen nun als überfüllt und unbequem da, was nur dazu führt, dass erst Recht alle mit Wägen oder Flugzeugen reisen! Wenn es Greta T. also wirklich darum ginge, mehr Menschen für Bahnen zu begeistern – dann gewiss nicht so!

Selbst die rote deutsche Familienministerin, Franziska Giffey (SPD), sprach daraufhin von „Selbstinszenierung“.

Wer weiter auf dieses Kind hört, der macht sich im Grunde eines groß angelegten PR-Betrugs mitschuldig.

[Autor: A.L. Bild: Screenshot “Twitter” Lizenz: –]