Schlagzeilen zum Tag – 3. Oktober 2019

USA: Weltkriegsbomber stürzt ab

Mindestens sieben Menschen sind beim Absturz des historischen Flugzeugs Boeing B-17 ums Leben gekommen, neun sind nach derzeitigem Stand verletzt worden. Laut der Luftfahrtbehörde FAA sei der Weltkriegsbomber am Mittwoch am Flughafen Bradley im US-Staat Connecticut verunglückt.

Demonstranten im Irak getötet

In mehreren irakischen Städten haben Regierungskritiker trotz einer verhängten Ausgangssperre gegen Korruption und Arbeitslosigkeit protestiert. Dabei wurden in der südirakischen Stadt Amarah vier Menschen erschossen, wie Rettungskräfte berichteten. Ein weiterer Demonstrant wurde bei Ausschreitungen in der Provinz Dhi Kar getötet.

Hongkong-Proteste arten zu Straßenschlachten aus

Nach dem gestrigen Schuss auf einen jungen Demonstranten kam es Donnerstagmorgen zu neuen gewaltigen Ausschreitungen. Die regierungskritischen „Demonstranten“ warfen Benzinbomben, errichteten Straßenblockaden und zerstörten Geschäfte und U-Bahn-Stationen. Die überforderte Hongkonger Polizei fordert nun die Verhängung einer Ausgangssperre.

USA will illegalen Migranten mittels DNA registrieren

Damit sollen die Möglichkeiten Menschen bei einer illegalen Einreise in die USA zu identifizieren leichter gemacht werden. Neben der Einwanderungspolizei und Grenzschützern hätten auch andere Behörden Zugriff auf die Daten, wie das Heimatschutzministerium erklärte.

Wie Gesetzesbrecher in der EU belohnt werden

Für ihre „Heldentaten“ in Sachen Migrationspolitik hat Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete stehende Ovationen im Europaparlament erhalten. In der Versammlung machten Vertreter von Frontex, EU-Kommission, EU-Grundrechteagentur sowie der italienische Küstenwache-Kapitän Andrea Tassara außerdem klar, dass die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer nicht kriminalisiert werden dürfe.